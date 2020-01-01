جو هارت يتمسك بالأمل الأخير في الملاعب

أكد جو هارت حارس المرمى السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم إنه يرى أنه لا يزال يمكنه تقديم الكثير في الملاعب، وذلك رغم استغناء نادي بيرنلي الإنجليزي عن خدماته.





ولم يعد هارت /33 عاما/، حارس مرمى مانشستر سيتي السابق والذي خاض 75 مباراة دولية، يرتبط بأي عقد، بعد أن قضى 18 شهرا كحارس مرمى احتياطي بفريق بيرنلي.





وقال هارت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"إنني صغير في السن، بالنظر إلى كوني حارس مرمى."





وأضاف :"بل أنني أصغر سنا عندما يتعلق الأمر بالعمر العقلي لشخص يرغب فقط في الوقوف بالمرمى وأن يسدد الآخرون باتجاهه."





وقضى هارت 12 عاما ضمن صفوف مانشستر سسيي واعتلى معه منصة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، قبل أن يفقد مكانه بالفريق في بداية موسم 2016/2017 .





وذكر جو هارت أنه مستعد لتلقي العروض، لكنه بحاجة فقط إلى فرصة لإثبات أنه لا يزال لديه القدرة على تحقيق النجاح.



