جو هارت يتمسك بالأمل الأخير في الملاعب

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد جو هارت حارس المرمى السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم إنه يرى أنه لا يزال يمكنه تقديم الكثير في الملاعب، وذلك رغم استغناء نادي بيرنلي الإنجليزي عن خدماته.

ولم يعد هارت /33 عاما/، حارس مرمى مانشستر سيتي السابق والذي خاض 75 مباراة دولية، يرتبط بأي عقد، بعد أن قضى 18 شهرا كحارس مرمى احتياطي بفريق بيرنلي.

وقال هارت في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"إنني صغير في السن، بالنظر إلى كوني حارس مرمى."

وأضاف :"بل أنني أصغر سنا عندما يتعلق الأمر بالعمر العقلي لشخص يرغب فقط في الوقوف بالمرمى وأن يسدد الآخرون باتجاهه."

وقضى هارت 12 عاما ضمن صفوف مانشستر سسيي واعتلى معه منصة التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، قبل أن يفقد مكانه بالفريق في بداية موسم 2016/2017 .

وذكر جو هارت أنه مستعد لتلقي العروض، لكنه بحاجة فقط إلى فرصة لإثبات أنه لا يزال لديه القدرة على تحقيق النجاح.

وأضاف :"إنني لا أتوهم بأن ريال مدريد سيطرق بابي، ويخرج (تيبو) كورتوا ويدفع بي مكانه... لكنني أرى أنني يمكنني تقديم الكثير. أحتاج إلى من يثق بي وسأثبت جدارتي بهذه الثقة."

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب انجلترا ريال مدريد جو هارت

أخبار تهمك

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ يوم

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

بعد إعلان أمريكا شراء 90% من مخزون ريمديسيفير.. "إيفا فارما" تفجر مفاجأة بشأن التصدير

منذ ساعتين و 27 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ ثلث ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يوجه رسالة خاصة إلى مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

زيدان سبب رفض حكيمي الاستمرار مع ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسميا.. بيرنلي يضم "جو هارت" من مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يقطع إعارة حارسه موريتش إلى بريدا الهولندي

مان يونايتد ضد بيرنلي 2-0 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

كيبا مهدد بالرحيل عن تشيلسي لاستقدام هيندرسون

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

04:11 م

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

06:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن