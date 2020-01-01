"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:40 م
علامات إرشادية
علامات إرشادية
حسام زيدان
حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور ولافتات الإجراءات الاحترازية التي قامت الشركة المسؤولة عن تشغيل خدمات منطقة الأهرامات بالجيزة بتنفيذها طبقًا لتوجيهات وزارة السياحة والآثار. 

يذكر أن أبواب منطقة الأهرامات الأثرية فتحت أبوابها للزيارة اليوم في إطار الفتح التدريجي للمزارات السياحية والأثرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بتنظيم دخول الزائرين والخضوع لإجراءات التعقيم والتطهير التي أقرتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، ومنظمة السياحة العالمية.

وأكد أشرف حليم المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أنه تم نشر العديد من اللوحات الإرشادية علي مداخل منطقة وداخلها للتعريف بإجراءات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ووضع علامات انتظار علي الأرض لتنظيم السير والحركة ومراعاة المسافة بين الزائرين، وكذلك استخدام المطهرات بعد كافة التعاملات من قطع التذاكر والمرور عبر أجهزة الكشف الذاتي والحقائب وحتي دخول منطقة الزيارة وكذلك يتم قياس الحرارة لكل زائر.

كما تم إلزام أصحاب الخيول والجمال بنسبة 50% من الركاب تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، وقياس درجة الحرارة لكل صاحب عربة حنطور وفي حالة قراءة حرارة عالية لأحدهم الدواب يتم منعه من الدخول إلى منطقة الخدمات.

والجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار بدأت الفتح التدريجي اليوم لعدد من المزارات الأثرية، حيث استقبل المتحف المصري في التحرير زواره، اليوم الأربعاء، وكذلك متحف الفن الإسلامي وقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعبد القبطي، وذلك عقب فترة طويلة من الغلق بسبب فيروس كورونا.

الإجراءات الاحترازية

وتأتي إعادة فتح تلك المزارات في إطار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الوزارة السياحة والآثار لإعادة الفتح التدريجى لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.

وخضعت واجهة المتحف المصري بالتحرير لعمليات رفع كفاءة وذلك ضمن رفع كفاءة وتطوير ميدان التحرير، وتضمن مشروع تطوير ميدان التحرير تركيب وإعادة ترميم مسلة الملك "رمسيس الثاني"، والتى تم نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، حيث كانت المسلة كانت مقسمة إلى عدة أجزاء، وبعد ترميمها وتوقيفها وسط الميدان بلغ ارتفاعها مكتملًا حوالي 19 مترًا، ووزنها حوالي 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك "رمسيس الثاني"، واقفًا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له.

كما تضمنت أعمال التطوير الانتهاء من أعمال تركيب الكباش الأربعة الفرعونية علي القواعد المخصصة لها بجوار مسلة الملك "رمسيس الثاني"، وذلك لإضفاء طابع الحضارة الفرعونية على الميدان.

وكذلك إزالة التشوهـات البصرية، ولا سيما الإعلانات التي كانت تعلو واجهـات جميع العمارات، وتوفير أعداد مناسبة من الجلسات والكراسي في جميع أنحاء الميـدان بما يتناسب مع حجم الحركـة به ومناطق التواجـد.

وإنشاء منحدرات على الأرصفة لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعـادة رصف ممرات المشاة والأرصفة بالخرسانة الممشطة، والتي تتناسب مع حجم الحركة الكثيفة بالميدان.

كما تم تخصيص مساحات ستستخدم كمناطق انتظـار الدراجـات ضمن المشروع التجريبي لاستخدام الدراجـات بوسط القاهـرة، مع إضافة لمسات جمالية وتاريخية من خلال توفير أنواع مختلفة من الزراعات الفرعونية تم وضعها في الجزء الأمامي للمتحف المصري؛ لتتناسب مع معالم الميدان التاريخية، لتكـون العلامة المميزة Landmark للميدان، والقيمة التاريخية والحضارية له؛ ويمكن رؤيتها من جميع المحاور المؤدية للميدان، مع تصميم نافورة بثلاثة مستويات في قلب الميدان وحول المسلة لتكون بمثابة عنصر احتفالي يضفي مظهرًا جماليًا على الميدان.
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة
"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر متحف المصري اهرامات الجيزة المتحف المصري بالتحرير التعقيم والتطهير الاهرامات الإجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

كارتيرون يوجه رسالة خاصة إلى مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان سبب رفض حكيمي الاستمرار مع ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلى على بعد خطوة من حسم صفقة «الصخرة الإفريقية»

منذ 19 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ يوم

بعد إعلان أمريكا شراء 90% من مخزون ريمديسيفير.. "إيفا فارما" تفجر مفاجأة بشأن التصدير

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تعرف على الخطة الكاملة لتطوير ميدان التحرير "مسلة وكباش ودراجات هوائية"

شاهد.. إضاءات مجمع ومتحف ومسلة ميدان التحرير بعد انتهائها

السياحة والآثار: مناقشة مشروع قانون صندوق دعم العاملين لمواجهة الأزمات

وزير السياحة والآثار من أمام متحف التحرير باليوم العالمي للمتاحف: "سنعود قريبًا" (فيديو)

المتحف المصري بالتحرير يحصد لقب الأكثر تأثيرا في أفريقيا

افتتاح مكانين أثريين للزيارة غدا.. تعرف عليهما

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

04:11 م

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

06:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن