"أول يوم أهرامات".. علامات إرشادية وإجراءات صارمة مع الخيالة

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور ولافتات الإجراءات الاحترازية التي قامت الشركة المسؤولة عن تشغيل خدمات منطقة الأهرامات بالجيزة بتنفيذها طبقًا لتوجيهات وزارة السياحة والآثار.





يذكر أن أبواب منطقة الأهرامات الأثرية فتحت أبوابها للزيارة اليوم في إطار الفتح التدريجي للمزارات السياحية والأثرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بتنظيم دخول الزائرين والخضوع لإجراءات التعقيم والتطهير التي أقرتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، ومنظمة السياحة العالمية.





وأكد أشرف حليم المدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أنه تم نشر العديد من اللوحات الإرشادية علي مداخل منطقة وداخلها للتعريف بإجراءات الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ووضع علامات انتظار علي الأرض لتنظيم السير والحركة ومراعاة المسافة بين الزائرين، وكذلك استخدام المطهرات بعد كافة التعاملات من قطع التذاكر والمرور عبر أجهزة الكشف الذاتي والحقائب وحتي دخول منطقة الزيارة وكذلك يتم قياس الحرارة لكل زائر.





كما تم إلزام أصحاب الخيول والجمال بنسبة 50% من الركاب تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، وقياس درجة الحرارة لكل صاحب عربة حنطور وفي حالة قراءة حرارة عالية لأحدهم الدواب يتم منعه من الدخول إلى منطقة الخدمات.





والجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار بدأت الفتح التدريجي اليوم لعدد من المزارات الأثرية، حيث استقبل المتحف المصري في التحرير زواره، اليوم الأربعاء، وكذلك متحف الفن الإسلامي وقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعبد القبطي، وذلك عقب فترة طويلة من الغلق بسبب فيروس كورونا.





الإجراءات الاحترازية