"الداخلية" السعودية تعلن إجراءات احترازية وتدابير وقائية صحية إضافية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:31 م
وزارة الداخلية السعودية
وزارة الداخلية السعودية
الفجر السعودي
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن الوزارة ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة إلى طبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المصدر أن البروتوكولات الوقائية الإضافية والمعدلة، وتشمل التالي:

أولًا: ملحق البروتوكولات الإضافية:

1. بروتوكولات مدارس تعليم قيادة المركبات.

2. بروتوكولات المعاهد التعليمية.

3. بروتوكولات محلات ومشاغل الخياطة الرجالية والنسائية.

4. بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.

5. بروتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات.

6. بروتوكولات مراكز ضيافة وحضانات الأطفال.

ثانيًّا: البروتوكولات المعدلة

1. بروتوكولات المساجد.

2. بروتوكولات محلات الحلاقة.

3. بروتوكولات صالونات التجميل.

4. بروتوكولات الطيران الداخلي والدولي.

5. بروتوكولات عبّارات جازان وفرسان لنقل الركاب والبضائع.

6. بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

7. بروتوكولات سيارات الأجرة والنقل المشترك.

8. بروتوكولات المطاعم والمقاهي.

9. القطارات.

10. بروتوكولات الأنشطة الرياضية الخاصة بالمراكز والصالات الرياضية، الخاصة بالتدريبات الرياضية، والخاصة بالملاعب والمنافسات الرياضية.

11. بروتوكولات أماكن الترفيه المفتوحة.

12. بروتوكولات الأنشطة والرحلات البحرية.

13. بروتوكولات الصالات والمراكز الرياضية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرار الجهات المختصة في متابعة الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتقييم المخاطر بتتبع الحالات الإيجابية الجديدة وارتباطاتها لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين.
وتهيب الوزارة -في الوقت ذاته- بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية والجماعية للالتزام بما ورد في البروتوكولات والعمل بالركائز الأساسية للوقاية من الفيروس والمتمثلة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة حفاظًا على سلامة الجميع.



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