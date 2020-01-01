كارتيرون يوجه رسالة خاصة إلى مرتضي منصور

أثنى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، على دورر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، بعدما تم عرض الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة على الجهاز الفني.





يذكر أن إدارة الزمالك قالت في بيان رسمي أصدر اليوم الأربعاء، إلى أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معهم على كارتيرون المدير الفني والذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.





وكان الزمالك قد أكد في وقت سابق انه تم التعاقد مع صفقة تعتبر الأهم في تاريخ الكرة المصرية، بخلاف تعاقده مع 4 صفقات قوية.



