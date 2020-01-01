في عهد السيسي.. إنجازات وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك خلال فترة حكمه منذ عام 2013، ويتيح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، عدد من الخدمات المشورة والعلاج وإعادة التأهيل بشكل مجاني وفي سرية تامة وبشكل خاص لكل الفئات دون تمييز عبر الخط الساخن لعلاج الإدمان التابع للصندوق (16023).

وتتوافر الخدمة بجودة علاجية مرتفعة ومن خلال حزمة من المراكز العلاجية المنتشرة على نطاق واسع في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تعزيز دور وزارة الصحة كشريك أساسى فى مواجهة الإدمان استنادا إلى أن الإدمان مرض يؤثر بالدرجة الأولى على الصحة العامة، استنادا للمفهوم المتبنى من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتستعرض "الفجر" كافة الإنجازات التي حققها الصندوق خلال النقاط التالية:





- اعتماد مشروع الخطة القومية لخفض الطلب على المخدرات للسنوات الخمس المقبلة 2020 / 2025 لعرضها على مجلس الوزراء .

- استمرار الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال عام 2019/2020 بلغ 127.ألف مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

- مركزا بـ 14محافظة وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب 23 تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة.

- استمرار دعم المتعافين وتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير التمويل اللازم وإقراض المتعافين من بنك ناصر الإجتماعىُ

ضمن مبادرة "بداية جديدة".

- إنشاء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

- تم إفتتاح مراكز لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان بمحافظة المنيا بسعة 126 سرير، وأيضًا بمحافظة مطروح بسعة 90 سرير .

- الإنتهاء من إنشاء مركز علاج الإدمان بالبحر الأحمر ومركز لسحب المخدر بمطروح وأيضا مركز ببورسعيد، جارى الإعداد لإفتتاحهم من جانب القيادة السياسية.

- تدشين مركز علاج الادمان بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتكلفة مالية 155 مليون جنيه وجارى الإنشاء.

- جارى إنشاء مركز علاجى بالتعاون مع كلية الطب جامعة الفيوم وكذلك تنفيذ برامج التأهيل المهنى لعدد 1100 مريض.

- تقديم 13 قرض للمتعافين من الإدمان لإنشاء مشروعات صغيره لهم بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعي.

- تنفيذ برنامج "أختار حياتك" لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى 3000 مدرسة و400 مركز شباب و40 معسكر شبابى و15 جامعة ومعهد عالى.

- تنفيذ مبادرة "خدعوك فقالو" وأستفاد منها 20 ألف عامل وحرفى بالمصانع فى العديد من المحافظات المختلفة.

- إفتتاح مقر للتطوع بجامعة القاهرة وإستفاد منه 25 الف طالب وطالبة كما تم انشاء مقرين بجامعات سوهاج وحلوان، ومن المقرر إفتتاحهما مع العام الدراسى المقبل.

- تنفيذ دبلوم خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع جامعة القاهرة وتنفيذ برنامج للناس قدرات الأخصائين الاجتماعيين بالمدارس بمشاركة 3000 أخصائي.

- تنفيذ حملة إعلامية بالتعاون مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة وبتمويل من بنك ناصر الإجتماعى خلال شهر رمضان الماضى وشاهدها 20 مليون على وسائل التواصل الإجتماعى.

- زيادة الإقبال على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان إلى 150% إضافة إلى المتابعة مع مجلس النواب لإعتماد قانون الكشف على المخدرات بالجهاز الادارى للدولة.

- إنتاج 4 فيديوهات للتوعية بخطورة التدخين فى ظل جائحة كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية شاهدها 2.5 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعى بجانب تنفيد حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات.

- الكشف على 161 ألف موظف على مستوى جميع المحافظات وانخفضت نسبة التعاطى الى 2% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2019، بجانب أيضا تم تنفيذ حملات الكشف المبكر على سائقى الحافلات المدرسية.

- الكشف على 5589 سائق فى 18 محافظة بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ووزارة التربية والتعليم وانخفضت نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية إلى 1% بعدما كانت 12% عام 2014.

- تطوير خدمات تأهيل مرض الإدمان عن بعد من خلال توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية، وتوفير جلسات (on line ) بشكل مستمر من خلال البث المباشر على الموقع الرسمى للصندوق، وإستمرار عمل (call center) الخط الساخن 16023 لتوفير الدعم النفسي للمتعافين على مدار 24 ساعة.

- تنفيذ برنامج تدريبي للكوادر العاملة في مجال علاج الإدمان بشأن حماية المرضى من فيروس كورونا بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

- كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بصرف الأدوية للمرضى كل 15 يوم لتقليل التردد علي العيادات ومنع التكدس.

وتتمثل رؤية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى الحد من انتشار المخدرات فى المجتمع المصرى، عبر تزويد أفراده بالوعى والمعرفة والمهارات الحياتية التى تمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات، بحيث تتكامل جهوده مع كافة مؤسسات المجتمع سعيا نحو خفض الطلب على تعاطى المواد المخدرة ومنعه بشكل شامل ومتوازن ومتسق مع مجهودات خفض العرض، وبحيث تتاح الخدمات العلاجية ذات الجودة المرتفعة بشكل مجانى وعادل دون تمييز وبسرية تامة لضحايا إدمان المخدرات، وتعتمد الإجراءات الذكية الكفيلة باستمرار تعافى هؤلاء الضحايا وإعادة دمجهم مجتمعيا فى سبيل تحقيق مواجهة فعالة ومستدامة لمشكلة تعاطى وإدمان المخدرات.