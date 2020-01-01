تحديد موعد إنطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات
حدد رابطة الدوري الألماني موعد إنطلاق الموسم الجديد من منافسات البوندسليجا، حيث سينطلق في الثامن عشر من سبتمبر المقبل.

وذكرت الرابطة في بيان لها، انها تقدم نماذج متنوعة لأندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية (36 ناديا)، بما في ذلك عطلة شتوية أقصر وإقامة المزيد من المباريات في منتصف الاسبوع.

وسيكون القرار النهائي للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وظهرت الحاجة لجدولة المواعيد الجديدة، وذلك بسبب تأخر موعد نهاية الدوريات المحلية والأوروبية لموسم 2019/2020، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما تم تحديد فصل الخريف كموعد لمباريات المنتخب الألماني.

وقال كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني، في تصريحات لصحيفة "دي فليت"، اليوم الأربعاء، أن الأندية الألمانية المشاركة في المسابقات الأوروبية ربما تبدأ منافساتها المحلية بشكل متأخر.

وهناك خمسة أندية ألمانيةتنافس في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حيث ستستكمل المسابقتين بنظام البطولات المصغرة في البرتغال حتى 23 أغسطس المقبل وفي ألمانيا حتى 21 من الشهر ذاته على الترتيب.

وأضاف شايفرت :"هناك حاجة إلى قدر من المرونة في هذه الأوقات. ففي الفترات الاستثنائية، يمكن إتخاذ قرارات غير معتادة بشكل استثنائي".

وذكر شايفرت، أن عودة الجماهير للمدرجات يظل هدفا، رغم أن التجمعات لاتزال ممنوعة في ألمانيا حتى يوم 31 أكتوبر المقبل، مالم يتوفر برتوكول صحي صارم لكل المتفرجين.

وقال شايفرت: " لهذا السبب مهمة رابطة الكرة الألمانية هي تطوير إطار لما يمكن أن يتضمنه مفهوم السلامة الصحية الصارم".

وتابع أنه ليس من الممكن أن يكون هناك حل يطبق بشكل عام .

وذكر: "ربما يكون هناك ملعب في منطقة بها إصابات جديدة أقل أو أكثر، ويتم فيها الالزام بارتداء الكمامات ، بينما تكون هناك منطقة أخرى ليست كذلك".

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