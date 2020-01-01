روبوت تحصل على دور البطولة المطلقة في أحد الأفلام

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قررت إحدى شركات الإنتاج، باستخدام روبوت أنثى لتسجيد دور في فيلم يدعى "بي"، وذلك تماشيًا مع ظروف فيروس كورونا المستجد ومنع تفشيه.



فيلم "بي" يعتبر أول فيلم يقوم باستخدام روبوت أنثى، في دور البطولة المطلقة، وذلك عقب ظهور عدد من الروبوتات في الأفلام وخاصة الروبوب "إيريكا".



وتم تصنيع الروبوت "إيريكا"،في اليابات وتحمل ذكاء اصطناعي يجعلها تعلم من الذي يتحدث معها،وصنفت كأحلى امرأة روبوت وذلك للتشابه بينها وبين الإنسان.



ويتكلف فيلم "بي" 70 مليون دولار، وتدور أحداثه حول اكتشاف عالم لأخطار أحد البرامج الذي يرتبط بحمض نووي، وذلك يساعد "إيريكا" إلى الهروب من البرنامج.

