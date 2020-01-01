خبير اقتصادي: مبادرات البنك المركزي تستهدف تنشيط الاقتصاد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المستثمر الأجنبي كان ينظر للدولة المصرية بنظرة سلبية تمامًا بسبب وجود مؤسسات مترهلة ولم يكن متواجد بيئة تشريعية قانونية قوية صامدة تجعل المستثمر الأجنبي غير متخوف من وضع استثماراته بدون خوف عليها وفي أمان.

وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه على قناة "النيل للأخبار"، مساء اليوم الأربعاء، أن مشكلة الدولار فى السابق في مصر كانت كارثة حقيقية لعدم وجود تسهيلات، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزي تُعد من ضمن أكثر من 35 مبادرة من الحكومة المصرية، مشددًا على أن مبادرة البنك المركزي المتمثلة في إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان يتم من خلالها ضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المصري في الدرجة الأولى.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المواطن المصري لا يشغله إلا أمرين الأول أن يكون له دخل جيد والمصروف على أسرته مستقر وبسيط وليس بمعدلات عالية، إلى جانب أن يكون له مدخرات من عائده الشهري لاستخدامه للقوة الشرائية.

وأشار إلى أن المواطن المصري في السابق كان متعودًا على الدخول البسيطة والأسعار الرخيصة وكانت القيادة السياسية في السابق تحاول أن تطعم الشعب فقط عن طريق مد اليد، منوهًا بأن الاقتصاد المصري كان اقتصادًا تقليديًا ليس به خطة ولا رؤية ولا يوجد به اكتفاء ذاتي وكان قائمًا على المساعدات والمعونات.

أخبار تهمك

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ ساعتين

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 23 ساعة

بعد إعلان أمريكا شراء 90% من مخزون ريمديسيفير.. "إيفا فارما" تفجر مفاجأة بشأن التصدير

منذ ساعتين و 5 دقيقة

زيدان سبب رفض حكيمي الاستمرار مع ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يوجه رسالة خاصة إلى مرتضي منصور

منذ نصف ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

04:11 م

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

06:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن