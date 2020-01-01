خبير اقتصادي: مصر الدولة الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار

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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي هو صاحب مبادرات عديدة منذ عام 2017 حتى عام 2020، مشيرًا إلى أنه من ضمن هذه المبادرات مبادرة الـ20 مليار دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، إضافة إلى مبادرة الـ7 مليارات الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي، والمتمثلة في إصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان يتم من خلالها ضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.



وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه على قناة "النيل الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، أن الهدف الأساسي من مبادرات البنك المركزي توجيه رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب في الدولة المصرية مفادها أن البنك المركزي يوفر مظلة ثابتة للحماية من المخاطر الموجودة في التمويل بمعنى أن البنك المركزي الي الشركات الكبيرة التي يتراوح إجمالي دخلها السنوي الـ200 مليون جنيه لجميع القطاعات من زراعي وصناعي وقطاع المقاولات والتي بها حركة بينية.



وتابع: "هناك شح في السيولة في العالم أجمع وليس في الدولة المصرية فقط، بسبب جائحة كورونا"، مشيرًا إلى أن الشركات التابعة للدول التي لها اقتصاديات متنوعة وثابتة يتدخل البنك المركزي، منوهًا بأن الاستثمار الأجنبي قل بشكل كبير في الدولة المصرية نظرًا للظروف العالمية لفيروس كورونا المستجد.



وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي في مصر لم يهبط إلى مستويات منعدمة، نظرًا لقوة اقتصاد الدولة المصرية، موضحًا أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة أصدرت تقرير الاستثمار الذي يُفيد بأن مصر هي الدولة الأولى في إفريقيا الجاذبة للاستثمار والتي تُقدر بنسبة 11% محليا أي بما يُعادل 20% لما يدخل من استثمارات في قارة إفريقيا.



من جهة أخرى، قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن مصر ظلت سنوات طويلة لا تقوم بتطوير الطرق أو إنشاء طرق جديدة وإذا أردنا رفع مستوى شبكة الطرق بالتالي يجب علينا غلق الفجوة المتواجدة بسبب الفترة التي لم نقم فيها بإنشاء طرق جديدة.



وأضاف أسامة عقيل أن الفجوة في الطرق تغلق الآن ولكن لا تغلق بمسافة كيلومترات فقط ولكنها تغلق على أطوال طرق بأكملها وتنفذ على مستوى عالي ايضا،لافتا إلى أنه تم إنشاء طرق اليوم بها شبكات تحكم وطرق ذكية.



وأوضح أسامة عقيل، أن الهيئة الهندسية تستطيع التغلب علي النواحي الادارية والاجرائية لا تستطيع المؤسسات الأخرى ان تتغلب عليها وهذا ما ساعد في الانتهاء من نفق العروبة في فترة قصيرة جدا.



وتابع: "أن طريقة عمل المؤسسات المدنية لها قواعد وقوانين حاكمة من شأنها تعطيل العمل علي عكس الهيئة الهندسية، مشيرا إلى أن ما تم خلال السنوات السابقة في شبكة الطرق إنجازات غير مسبوقة".









