خبير: الإصلاح الاقتصادي يستهدف تحسين معيشة المواطن

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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاح الاقتصادي كان يستهدف تحسين معيشة المواطن المصري، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية أنشأت بنية تحتية وعالجت شبكات الصرف الصحي؛ فضلًا عن إنشاء طرق جديدة من أقوى الشبكات على مستوى العالم.



وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه على قناة "النيل للأخبار"، مساء اليوم الأربعاء، أن البنية التحتية في مصر كانت مترهلة منذ أيام محمد علي؛ بينما القيادة السياسة الحالية عالجت شبكات الكهرباء والطرق والصرف الصحي وتوصيل المياه إلى كل شبر في الدولة المصرية وطورت برامج التعليم والتعليم العالي، إلى جانب قطاع الصحة والذي أصبح به شىء متغير ولم يُصبح الأفضل ولكن تم تعديل حوالي 60% من المؤسسات الصحية في مصر مؤخرًا.



وتابع: "مستشفيات القوات المسلحة أصبحت متاحة أمام الشعب المصري بعدما كانت منغلقة على نفسها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة بدأت تنزل إلى الشارع في الأزمات، مستشهدًا بتعاملها مع جائحة كورونا وبناء المستشفيات الميدانية.



وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على التنمية الشاملة بواسطة استهداف تدفقات مرتفعة من الاستثمار الأجنبي، والبنك المركزي بدأ يُقدم تسهيلات أمام الشركات الأجنبية لضخ استثمارات أجنبية للوصول الي تنمية شاملة في كافة القطاعات بالدولة المصرية، لافتًا إلى أن الاستكشافات البترولية الحديثة أثرت على مصر بشكل عام، مشددًا على أن الإدارة المصرية ادارة محترمة على مستوى العالم وتهتم بالمواطن العادي أشد اهتمام.



من جهة أخرى، قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس: إن مصر ظلت سنوات طويلة لا تقوم بتطوير الطرق أو إنشاء طرق جديدة وإذا أردنا رفع مستوى شبكة الطرق بالتالي يجب علينا غلق الفجوة المتواجدة بسبب الفترة التي لم نقم فيها بإنشاء طرق جديدة.



وأضاف أسامة عقيل أن الفجوة في الطرق تغلق الآن ولكن لا تغلق بمسافة كيلومترات فقط ولكنها تغلق على أطوال طرق بأكملها وتنفذ على مستوى عالي ايضا،لافتا إلى أنه تم إنشاء طرق اليوم بها شبكات تحكم وطرق ذكية.



وأوضح أسامة عقيل، أن الهيئة الهندسية تستطيع التغلب علي النواحي الادارية والاجرائية لا تستطيع المؤسسات الأخرى ان تتغلب عليها وهذا ما ساعد في الانتهاء من نفق العروبة في فترة قصيرة جدا.



وتابع: أن طريقة عمل المؤسسات المدنية لها قواعد وقوانين حاكمة من شأنها تعطيل العمل علي عكس الهيئة الهندسية، مشيرا إلى أن ما تم خلال السنوات السابقة في شبكة الطرق إنجازات غير مسبوقة.









