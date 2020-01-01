حقيقة إصابة الأنبا ويصا مطران البلينا بفيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:16 م
الأنبا ويصا
الأنبا ويصا
حازم رفعت
قال مصدر كنسي مُطلع، إن الأنبا ويصا، مُطران إيبارشية البلينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، يخضع الأن لبروتوكول علاج تحت إشراف طبي في القاهرة بعد تردد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد..

وأكد المصدر في تصريحات خاصة إلى بوابة "الفجر"، أن الحالة الصحية لنيافته مستقرة جدًا ويخضع حاليا للإشراف الطبي، لافتًا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها أكدت أنه بصحة جيدة وأنه يخلوا من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أن ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الانبا ويصا الذي يبلغ 81 عامًا، مٌصاب بفيروس كورونا غير صحيح، مؤكدًا أن نيافته سيعود إلى إيبارشية البلينا في غضون أسبوع.

وأكد أن سبب خضوع مطران البلينا جاء عقب وفاة المكرسة بتاسوني صوفيا السكرتيرة الخاصة له والتي توفيت منذ أيام نتيجة اصابتها بفيروس كورونا.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قد تداولوا منشورات تفيد بأن الأنبا ويصا قد أصيب بفيروس كورونا مما تسبب في قلق كبير وسط الشارع القبطي في إيبارشية البلينا.

وفاة المكرسة صوفيا وليم 

وكانت إيبارشية البلينا قد أعلنت، وفاة المكرسة صوفيا وليم مشرقي فرج، إحدى المكرسات بمطرانية البلينا.
وكشف مصدر كنسي مُتطلع من ايبارشية البلينا، أن سبب وفاة المكرسة صوفيا نتيجة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد والمعرف باسم «كوفيد 19».

وأكد المصدر في تصريحات إلى بوابة الفجر، أن المكرسة الراحلة قد ظهرت عليها الأعراض منذ 14 يوما وتم تحويلها إلى إحدى مستشفيات العزل.

وأضاف، أن إصابتها جاء بسبب نتيجة اختلاطها بإخوة الرب (المساكين والفقراء)، حيث أنها مسئولة عن خدمة الفقراء في كنيسة الأنبا مقار بالبلينا.

وأكد أنه لا يوجد أي إصابات بالعدوى بين الكهنة والمكرسات والعاملين بالمطرانية؛ وجميعهم بخير وبصحة جيدة.

يُشار إلى أن المكرسة صوفيا هي السكرتيرة الخاصة للأنبا ويصا، مطران البلينا، بالإضافة إلى توليها مسؤولية العمل الإداري داخل مقر المطرانية.

وصوفيا هي من مواليد مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج بميلاد (توبسته) في ٢٢ أبريل عام ١٩٦٤م، حصلت على دبلوم التجارة نظام السنوات الثلاث، ثم التحقت بالكلية الإكليريكية بالبلينا، وسيمت مكرسة (أي عذراء متفرغة لخدمة الكنسية) في عام ١٩٨٨م.

وإقيمت صلاة الجنازة على جثمانها الطاهرة بدون حضور شعبي، داخل مدافن اسرتها عقب تشيع جثمانها ودفنت بذات المدافن.

وقرر الأنبا ويصا غلق أبواب كنائس الإيبارشية لمدة 15 يومًا، موضحًا مدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس في الإيبارشية حتى منتصف يوليو، ويعاد وقتها بحسب تقييم الموقف.

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