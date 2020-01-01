حقيقة إصابة الأنبا ويصا مطران البلينا بفيروس كورونا

قال مصدر كنسي مُطلع، إن الأنبا ويصا، مُطران إيبارشية البلينا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، يخضع الأن لبروتوكول علاج تحت إشراف طبي في القاهرة بعد تردد أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد..





وأكد المصدر في تصريحات خاصة إلى بوابة "الفجر"، أن الحالة الصحية لنيافته مستقرة جدًا ويخضع حاليا للإشراف الطبي، لافتًا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها أكدت أنه بصحة جيدة وأنه يخلوا من أي أعراض لفيروس كورونا المستجد.





وأشار المصدر إلى أن ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الانبا ويصا الذي يبلغ 81 عامًا، مٌصاب بفيروس كورونا غير صحيح، مؤكدًا أن نيافته سيعود إلى إيبارشية البلينا في غضون أسبوع.





وأكد أن سبب خضوع مطران البلينا جاء عقب وفاة المكرسة بتاسوني صوفيا السكرتيرة الخاصة له والتي توفيت منذ أيام نتيجة اصابتها بفيروس كورونا.





كان رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قد تداولوا منشورات تفيد بأن الأنبا ويصا قد أصيب بفيروس كورونا مما تسبب في قلق كبير وسط الشارع القبطي في إيبارشية البلينا.





وفاة المكرسة صوفيا وليم