سيرك "دو سوليه" بكندا يعلن إفلاسه بسبب جائحة كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
قامت الشركة المالكة لسيرك "دو سوليه" بكندا" بإعلان إفلاس السيرك، وذلك عقب عدم تقديم العروض وإغلاقه بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان عندما تم غلق السيرك، يوجد عروض فنية تقرب إلى 10 حول العالم، ومنها " The Beatles love"،" Michael jackson one".

وتندرج جميع عروض سيرك "دو سوليه" إلى نوعية السيرك المعاصر، والذي لا يقوم بإستخدام أي نوع من أنواع الحيوانات، وتم توسيع السيرك في التسعينات حيث يعمل به ما يقرب من 4000 موظف، وتبلغ إيراداته 500 مليون دولار في العام الواحد.

وكانت مصر استقبلت أول عرض لـ"دو سوليه" في العام الماضي بإسم "بازار"،ويعتبر من أهم إنتاجات السيرك.

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