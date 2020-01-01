الهيئة الملكية توقع اتفاقية تشغيل مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بينبع

أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع، اليوم الأربعاء، عن أبرام اتفاقية تشغيل مركز الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقع عليها المهندس عدنان بن عايش العلوني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، و المهندس عبد العزيز آل علي، ورئيس مجلس إدارة جمعية ينبع التأهيلية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيل كبار السن.

وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من دور الهيئة الملكية بمجال المسؤولية الاجتماعية ورسالتها الواضحة في تقديم برامج ذات بعد إنساني تسهم في تنمية ورخاء المواطن ، وامتداداً لمسيرتها الرائدة في مجال المبادرات الاجتماعية ، حيث سيخدم المركز حال تشغيله مدينة ينبع الصناعية ، مدينة ينبع البحر ، بدر ، رابغ ، ينبع النخل ، أملج والقرى القريبة.

يذكر أن جمعية ينبع التأهيلية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيل كبار السن ذات أهداف غير ربحية وتستقبل الطلاب ذوي الإعاقة بدون أي رسوم دراسية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,681 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.