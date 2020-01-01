زيدان سبب رفض حكيمي الاستمرار مع ريال مدريد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أسباب وكواليس رحيل النجم المغربي أشرف حكيمي عن صفوف ريال مدريد الإسباني والإنتقال الى إنتر ميلان الإيطالي في صفقة دائمة.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن حكيمي كان قد انتقل إلى بروسيا دورتموند الألماني في 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسمين قبل أن ينتقل في الصيف الحالي إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل 40 مليون يورو.

وأكد البرنامج الإسباني أن السبب الذي دفع حكيمي للرحيل عن ريال مدريد هو عدم حديث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني معه طوال الفترة الماضية
.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن حكيمي كان على إستعداد للبقاء في ريال مدريد في حال حصوله على راتب قريب من الذي سيحصل عليه في صفوف إنتر ميلان.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن زيدان لم يتحدث مع حكيمي طوال فترته مع بروسيا دورتموند كما أن المدير الفني الفرنسي لم يتصل بالنجم المغربي بعد نهاية فترة إعارته مع النادي الألماني.

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