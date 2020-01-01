الديفا "سميرة سعيد" تستعيد ذكريات أغنية "بعد حبك"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:56 م
سمير سعيد
سمير سعيد
مي مرسي
قامت الفنانة سميرة سعيد باستعادة ذكريات أغنية "بعد حبك"، من خلال تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشاركت "سعيد" مقطع من الأغنية، وكتبت قائلة: "في كل مرة باسمع أغنية "بعد حبك".. أرجع بالذكرى للحظة غنائي لها مع المهندس الصديق أمير محروس".

وتابعت قائلة: "عشت حالة حب.. ووله.. وعشق خيالي.. وإنها حالة وجدانية حقيقية..حين يتوحّد الخيال مع الواقع..من أحلى ما لحّن أشرف سالم الله يرحمه".

وتستعد الفنانة سميرة سعيد، لتسجيل أغنية "قط وفار" من ألبومها الجديد،وهي من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان غيهاب عبد الواحد،وتوزيع نابلسي، وتسجيل أمير ناثان.

يذكر أن أخر أعمال النجمة سميرة سعيد، غنائها لتتر أغنية "لما كنا صغيرين" والذي تم عرضه منافسا لعدد من المسلسلات في السباق االرمضاني الماضي.

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