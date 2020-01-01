أحمد موسى يحذر: الطرق مزودة بكاميرات مراقبة لرصد المخالفين (فيديو)



من جهة أخرى، قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس: إن مصر ظلت سنوات طويلة لا تقوم بتطوير الطرق أو إنشاء طرق جديدة وإذا أردنا رفع مستوى شبكة الطرق بالتالي يجب علينا غلق الفجوة المتواجدة بسبب الفترة التي لم نقم فيها بإنشاء طرق جديدة.



وأضاف أسامة عقيل أن الفجوة في الطرق تغلق الآن ولكن لا تغلق بمسافة كيلومترات فقط ولكنها تغلق على أطوال طرق بأكملها وتنفذ على مستوى عالي ايضا،لافتا إلى أنه تم إنشاء طرق اليوم بها شبكات تحكم وطرق ذكية.



وأوضح أسامة عقيل، أن الهيئة الهندسية تستطيع التغلب علي النواحي الادارية والاجرائية لا تستطيع المؤسسات الأخرى ان تتغلب عليها وهذا ما ساعد في الانتهاء من نفق العروبة في فترة قصيرة جدا.



وتابع: أن طريقة عمل المؤسسات المدنية لها قواعد وقوانين حاكمة من شأنها تعطيل العمل علي عكس الهيئة الهندسية، مشيرا إلى أن ما تم خلال السنوات السابقة في شبكة الطرق إنجازات غير مسبوقة.





من جهة أخرى، قال الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس: إن مصر ظلت سنوات طويلة لا تقوم بتطوير الطرق أو إنشاء طرق جديدة وإذا أردنا رفع مستوى شبكة الطرق بالتالي يجب علينا غلق الفجوة المتواجدة بسبب الفترة التي لم نقم فيها بإنشاء طرق جديدة.وأضاف أسامة عقيل أن الفجوة في الطرق تغلق الآن ولكن لا تغلق بمسافة كيلومترات فقط ولكنها تغلق على أطوال طرق بأكملها وتنفذ على مستوى عالي ايضا،لافتا إلى أنه تم إنشاء طرق اليوم بها شبكات تحكم وطرق ذكية.وأوضح أسامة عقيل، أن الهيئة الهندسية تستطيع التغلب علي النواحي الادارية والاجرائية لا تستطيع المؤسسات الأخرى ان تتغلب عليها وهذا ما ساعد في الانتهاء من نفق العروبة في فترة قصيرة جدا.وتابع: أن طريقة عمل المؤسسات المدنية لها قواعد وقوانين حاكمة من شأنها تعطيل العمل علي عكس الهيئة الهندسية، مشيرا إلى أن ما تم خلال السنوات السابقة في شبكة الطرق إنجازات غير مسبوقة.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جميع الطرق مزودة بكاميرات مراقبة، لتأمين حركة المواطنين، والتسهيل على البحث الجنائي رصد المخالفين ومرتكبي الجرائم.وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن جميع الطرق مزودة بكاميرات مراقبة "صوت وصورة"، وذلك لتأمين المواطنين ومساعدتهم، ولرصد المخالفات ومرتكبي الجرائم، مشيرًا إلى أن جميع المحطات مؤمنة.وأضاف أن هناك 25 ألف اشتراك للأهالي لبوابات مدينتي والشروق، موضحًا أن الكوبري الدائري بعد الانتهاء من الإصلاحات فيه سيسهل للغاية على المواطنين في حركة الطرق ويقلل من الزحام، فضلًا عن أن هناك بدائل عديدة للدائري.