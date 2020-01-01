عاجل.. الإمارات تعلن تجاوز عدد فحوصات كورونا لـ 3.5 مليون فحص

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
حلمي رمضان

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، عن تجاوز عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لـ 3.5 مليون فحص، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات.

وكشفت دولة الإمارات عن تسجيل 402 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 594 حالة شفاء من الفيروس، موضحة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 49,069، والوفيات بلغ 316 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 38,160 حالة.
  
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,685 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الإمارات

أخبار تهمك

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ أقل من ساعة

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 4 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ 18 دقيقة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد إعلان أمريكا شراء 90% من مخزون ريمديسيفير.. "إيفا فارما" تفجر مفاجأة بشأن التصدير

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

العراق.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

الصحة التركية: تسجيل 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تعلن تجاوز عدد إصابات كورونا لـ 100 ألف حالة

الأردن يسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج

بسبب كورونا.. المغرب يقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية

الإمارات: تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا لـ 30 ألف حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

06:24 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

04:11 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن