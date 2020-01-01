مكتب الرياضة بمنطقة جازان ينظم حملة للتبرع بالدم .. غدًا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر

ينظم مكتب وزارة الرياضة، بمنطقة جازان، بالتعاون مع وزارة الصحة غدًا، حملة للتبرع بالدم ، وذلك بمدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان .

 

وتستمر الحملة من الساعة الخامسة عصرًا وحتى العاشرة ليلًا ، بالتعاون مع قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، ودعا المكتب أفراد المجتمع للمشاركة في الحملة واستشعار أهمية العطاء وخدمة المجتمع.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,681 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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