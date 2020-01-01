حازم إمام: ثنائي بيراميدز سيشكلان إضافة كبرى للزمالك

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تحدث حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن أقتراب الأبيض من التعاقد مع الثنائى نبيل عماد دونجا ورجب بكار لاعبا بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 

وقال حازم إمام عبر "إذاعة أون سبورت": "دونجا ورجب بكار لاعبان كبيران وسيكون لهما تأثير في الزمالك".

الجدير بالذكر أن  وكيل نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز نفى  وصول عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع اللاعب من الأساس خلال الفترة الحالية،وقال: "لم يصل أي عروض رسمية لبيراميدز للتعاقد مع اللاعب من الأساس، ولا أعلم على أي أساس تحدث الإعلام عن تعاقد الزمالك مع دونجا".

وأضاف: "دونجا أبدى رغبته في اللعب للزمالك لأنه ناد وكيان كبير، ولا مشكلة في ذلك لكن لم يصل عرض رسمي لبيراميدز، لكن الزمالك يحتاج دونجا وخلال أيام قد تحدث مفاوضات رسمية بشأن الأمر".

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صفقة دونجا حازم امام انتقالات صيفية الزمالك

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