6 جنيهات تراجع فى أسعار الذهب قبل إغلاق المحلات والصاغة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:43 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب الأن

تأثرت أسعار الذهب المحلي بالتراجع العالمي في سعر المعدن الأصفر، ليخسر سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6 جنيهات قبل موعد إغلاق محلات الذهب وسوق الصاغة مع الإعلان عن وجود لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد .


أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 18 : 680.5 جنيه للجرام
 
عيار 21 : 794 جنيها للجرام
 
عيار 24 : 907 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب : 6352 جنيها
 


أسعار الذهب عالميًا:

فى تحول غريب للاتجاه الصاعد بأسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، تراجع سعر المعدن الأصفر بشكل حاد في منتصف التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن كان يتداول أعلى مستوى 1800 دولار للأوقية في وقت مبكر من التداولات قبل أن يفقد هذه المكاسب ويتحول للنطاق السالب بخسائر قوية بعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية تظهر إضافة نحو 2.4 مليون وظيفة من جانب القطاع الخاص في الشهر الماضي.

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وأوضح تقرير الوظائف الشهري عن أداء القطاع الخاص في سوق العمل الأمريكي أنه تم تعديل أرقام شهر مايو بالرفع بشكل حاد لتكون إضافة أكثر من 3 ملايين وظيفة بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير لفقدان نحو 2.8 مليون وظيفة.

 

وأظهرت البيانات أن الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة تراجع بعكس التوقعات خلال مايو  الماضي، في حين أن النشاط الصناعي الأمريكي تحول للتوسع في الشهر الماضي.

 

وسجل المعدن النفيس خلال الربع الثاني من العام الجاري والمنتهي بالأمس أفضل أداء فصلي منذ نهاية مارس  2016 بمكاسب تجاوزت 12 بالمائة، بدعم تدابير التحفيز واسعة النطاق من قبل البنوك المركزية.

 

وكان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" تعهدا بالأمس ببذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي يواجه فيه تداعيات تفشي الفيروس.

وبحلول الساعة 3:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 28.20 دولار ليصل إلى مستوى 1772.30 دولار للأوقية، بعد أن كان متجاوزاً 1806 دولار للأوقية في وقت مبكر من التداولات.

 

وكان المعدن قد تجاوز بالأمس مستوى 1800 دولار للمرة الأولى منذ نهاية عام 2011.

كما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو1.2 بالمائة مسجلاً 1759.61 دولار للأوقية، فاقداً نحو 21.35 دولار.

وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 97.114.

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