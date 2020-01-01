الكاس تحسم مصيرها بشأن عقوبة مانشستر سيتي في هذا الموعد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه تم تحديد موعد البت في الإستئناف الذي قدمه مانشستر سيتي الإنجليزي بشأن حرمانه من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) كان قد أعلن مؤخرًا عن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين بالإضافة إلى غرامة تبلغ 30 مليون يورو وذلك بسبب خرقه لقوانين اللعب المالي النظيف.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) ستتخذ قرارها بشأن الإستئناف الذي قدمه مانشستر سيتي في يوم 13 يوليو الحالي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه كان من المقرر البت في الإستئاف يوم 10 يوليو الحالي لكن اليويفا طلب تأجيل القرار كون هذا الموعد يتزامن مع قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



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