سحر الطبيعة.. مشروبات زهيدة الثمن تقوي المناعة بنسبة 100% (تفاصيل)

تعتبر تقوية المناعة وتعزيزها أمرًا في غاية الأهمية بشكل عام، وفي الوقت الحالي الذي نمر به من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بشكل خاص، ويمكن الحصول على مناعة قوية من خلال مكونات غذائية طبيعية 100% دون أية إضافات صناعية، عن طريق العديد من المشروبات الطبيعية التي هي في الأساس مصدر غني بالفيتامينات، والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز المناعة بشكل كبير، وبأقل تكلفة ويمكن تحضيرها وتجهيزها للتناول في وقت قصير.





وترصد بوابة " الفجر " في السطور التالية أبرز المشروبات التي تقوي المناعة بنسبة 100 %:





1- عصير البقدونس بالليمون:

يعتبر عصير البقدونس بالليمون من العصائر الطبيعية والمهمة لتعزيز المناعة، حيث أنه مصدر غني بالفيتامينات والعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في تقوية المناعة، بالإضافة إلى كونه غنيا بفيتامين سي الذي يعزز المناعة، ولذا أفضل ما يتم إضافته من المكونات لليمون هو البقدونس، وعند تناول عصير البقدونس بالليمون نحتاج في عمله إلى حزمة بقدونس طازجة و2 ليمونة، وكوب ماء بارد، ونضع حزمة البقدونس مع كمية من الماء وضربهما في الخلاط، ونقوم بعصر قطرات عصير ليمونة واحدة، ونضع شرائح الليمونة الثانية بعد تقطعيها في الكوب ويُنصح بتناوله مرة في اليوم.





2- عصير الليمون:

يعتبر من عصير الليمون من أقل العصائر تكلفة وأعلاها في محتواها من فيتامين سي، دون الحاجة لإضافة فيتامينات غير طبيعية "مصنعة" حيث يمد الجسم بما يحتاجه من فيتامين سي، وهذا له دور هام في تعزيز المناعة بشكل كبير.





وتوجد 3 أنواع من المشروبات القوية لليمون في تعزيز المناعة وهي:

- عصير الليمون بالجنزبيل:

ولعمل عصير الليمون بالجنزبيل نحضر 4 ثمرات ليمون، وقطع زنجبيل وعسل أبيض، ونعناع طازج، و3 أكواب ماء، ونضع جميع المحتويات ما عدا العسل الأبيض في الخلاط ونضربهم مع قطع الجنزبيل ثم نقوم بتصفيتها وإضافة العسل الأبيض، وضربها مرة ثانية في الخلاط.





- عصير الليمون بالنعناع:

ولعمل عصير الليمون بالنعناع، نحضر 5 ثمرات ليمون ونعناع أخضر طازج وفنجان حليب و3 أكواب ماء ونقوم بإخفاق الليمون والنعناع والماء وضربهم في الخلاط، وبعدها نصفيهم بالمصفاة للتخلص من قشور الليمون، ثم نضعه مرة أخرى في الخلاط ونضيف السكر والحليب ونضربه مرة أخرى في الخلاط، وبذلك يكون جاهزًا للتقديم.





- عصير الكيوي بالليمون والنعناع: