مصر للطيران: تحفيضات تصل لـ20% على أسعار التذاكر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الطيارات تتعقم قبل أي رحلة، ويتم توزيع كمامات ومواد معقمة على الركاب، ولا توجد كراسي فارغة بين الركاب، وهناك بعض الكراسي فارغة، حتى يجلس فيها أي شخص لديه مشاكل في ارتداء الكمامة.

وتابع "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء ألاربعاء، أن أسعار التذاكر لم ترتفع، وهناك تخفيض بنسبة 20% على التذاكر.

وأشار إلى أن تركيا قامت بتأجيل استقبال حركة الطيرات المصرية إلى 1 أغسطس المقبل، ومصر اتخذت نفس القرار مع انقرة، معقبًا: "اللي بيستقبل رحلتنا، بنستقبل رحلاته، وتكريا كانت تريد أرسال رحلات طاشرات مصرية، ورفضنا".

في سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر للطيران عودة الطيران الداخلي طيران الصحة العالمية

أخبار تهمك

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ أقل من ساعة

بعد إعلان أمريكا شراء 90% من مخزون ريمديسيفير.. "إيفا فارما" تفجر مفاجأة بشأن التصدير

منذ أقل من ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - مجلس الزمالك يتخد قرارات نارية.. تعرف عليها

منذ ثلث ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 8 ساعات

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 6 ساعات

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بدء الفحص الطبي للدفعة الثانية العائدة من أمريكا بمطار مرسى علم

مترو الأنفاق: لم نرصد أي إصابة بكورونا بين العاملين أو الركاب

مطار مرسى علم يستقبل 35 مصريا من العالقين في تونس

وزارة الطيران المدني: تسير رحلتين إلى لندن والكويتي لعودة المصريين العالقين

"مصر للطيران" تحسم الجدل في عودة الرحلات الجوية (فيديو)

بعد إعلان العودة.. مصر للطيران: أسعار تذاكر الطيران كما هي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

06:24 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

04:11 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن