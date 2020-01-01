مصر للطيران: تحفيضات تصل لـ20% على أسعار التذاكر

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قال الدكتور رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الطيارات تتعقم قبل أي رحلة، ويتم توزيع كمامات ومواد معقمة على الركاب، ولا توجد كراسي فارغة بين الركاب، وهناك بعض الكراسي فارغة، حتى يجلس فيها أي شخص لديه مشاكل في ارتداء الكمامة.



وتابع "زكريا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء ألاربعاء، أن أسعار التذاكر لم ترتفع، وهناك تخفيض بنسبة 20% على التذاكر.



وأشار إلى أن تركيا قامت بتأجيل استقبال حركة الطيرات المصرية إلى 1 أغسطس المقبل، ومصر اتخذت نفس القرار مع انقرة، معقبًا: "اللي بيستقبل رحلتنا، بنستقبل رحلاته، وتكريا كانت تريد أرسال رحلات طاشرات مصرية، ورفضنا".



في سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

