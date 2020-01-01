القاهرة 38 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب الظواهر الجوية.





وأكدت الهيئة في بيان، أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى، مما أدي الي ارتفاع الحرارة مرة أخري.





وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدل ن على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.





واشارت الهيئة الي أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.





وحذرت الهيئة من الخروج وقت الظهيرة، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، والتى تتمثل في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.





أما عن يوم الجمعة سوف يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء.





وتكون أبر الظواهر يوم الجمعة وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة قادمة





غدا الخميس العظمي بالقاهرة 38 والصغري 24، والسواحل الشمالية العظمي 30 والصغري 22، وجنوب سيناء العظمي 39 والصغري 29، شمال الصعيد العظمي 39 والصغري 27، وجنوب الصعيد العظمي 40 والصغري28.





وتبلغ درجات الحرارة يوم الجمعة بالقاهرة العظمي 39 والصغري 24، السواحل الشمالية العظمي 30 والصغري 22، وجنوب سيناء العظمي 38 والصغري 29، وشمال الصعيد العظمي 40 والصغري 27، وجنوب الصعيد العظمي 42 الصغري 28.



