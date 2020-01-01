القاهرة 38 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:31 م
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بسبب الظواهر الجوية.
وأكدت الهيئة في بيان، أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى، مما أدي الي ارتفاع الحرارة مرة أخري.
وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدل ن على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.
واشارت الهيئة الي أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد.
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.
وحذرت الهيئة من الخروج وقت الظهيرة، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.
وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، والتى تتمثل في وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
أما عن يوم الجمعة سوف يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء.
وتكون أبر الظواهر يوم الجمعة وجود نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تتكون الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة قادمة
غدا الخميس العظمي بالقاهرة 38 والصغري 24، والسواحل الشمالية العظمي 30 والصغري 22، وجنوب سيناء العظمي 39 والصغري 29، شمال الصعيد العظمي 39 والصغري 27، وجنوب الصعيد العظمي 40 والصغري28.
وتبلغ درجات الحرارة يوم الجمعة بالقاهرة العظمي 39 والصغري 24، السواحل الشمالية العظمي 30 والصغري 22، وجنوب سيناء العظمي 38 والصغري 29، وشمال الصعيد العظمي 40 والصغري 27، وجنوب الصعيد العظمي 42 الصغري 28.
اقرأ أيضا.. أخر احصائيات كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا