"غيرة و10 طعنات".. مفاجآت بشأن المتهم بقتل زوجة شقيقه في منشآة القناطر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:15 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن ملابسات مقتل سيدة على يد شقيق زوجها بمركز منشأة القناطر، إذ تبين أن المتهم مهتز نفسيا، ودائم المشاجرات مع زوجة شقيقه، لزواج شقيقه الأصغر منه بحوالي 7 سنوات، منها وإنجابهما طفلين، وعدم زواجه.. "غيران من أخوه".

وأضافت التحريات إلى أن المتهم إستغل عدم تواجد شقيقه بالمنزل يوم الجريمة، وإستل سلاح أبيض سكين، وتعدي على زوجته بـ10 طعنات متفرقة بجسدها، أسقطها جثة هامدة في الحال.

ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على المتهم بقتل زوجة شقيقه، بطعنات متفرقة بالجسد، إثر وقوع مشادة كلامية بينهما، بمركز منشأة القناطر، شمال قطاع اكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقي إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بمقتل سيدة داخل منزلها إثر وقوع مشادة كلامية بينها وشقيق زوجها بنطاق المركز.

كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل سيدة بطعنات متفرقة بالجسد على يد شقيق زوجها أربعيني العمر، إثر وقوع مشادة كلامية بينهما.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على سيدة وزوجها وشقيقتها على خلفية اتهامهم بتقييد سيدة وسرقة 47 قطعة ذهبية من داخل منزلها بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بقيام رجل وسيدة بالطرق على باب مسكنها ولدى فتحها الباب قاما بدفعها والتعدى عليها وتقييدها وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل دولاب غرفة نومها وفرا هاربين.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغا بتغيب إبنتها "فجر.أ"، 12 سنة، في ظروف غامضة.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وتتبع خط سيرها، وفحص علاقات والدتها، إذ تبين أن والدتها على علاقة غير شرعية بعامل، وقررت والدة الطفلة إنهاء تلك العلاقة الغير شرعية، وهذا ما رفضه عشيقها، حيث قرر خطف ابنتها وقتلها.

وبينت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، إلى أن العشيق خطف الطفلة، وقتلها ثم وضع جثتها داخل خزان مياة، ووضع عليها مادة كاوية "بوتاس"، لإخفاء معالمها، لسهولة التخلص منها.

انتقلت قوة أمنية إلى شقة العشيق بمنطقة المعتمدية، برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما، وعثر على جثة الطفلة ملقاة داخل خزان مياه، وفي تحلل تام، وضبط أدوات الجريمة عبارة عن ( بشبوري، ماسورة حديدية، سكين).

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