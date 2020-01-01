"إياتا" تعلن تراجع حجوزات الطيران في النصف الثاني من يونيو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر

 قال كبير الاقتصاديين في اتحاد النقل الجوي الدولي إن تراجع حجوزات شركات الطيران في النصف الثاني من يونيو  الماضي يعطي أسبابًا للحذر بشأن آفاق الصناعة في الأشهر المقبلة مع تزايد إصابات كورونا في دول معينة.

وأضاف "بريان بيرس" في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه في حين أن شهر يونيو  كان في المتوسط أفضل من الشهر السابق، فقد شهد النصف الثاني منه انخفاضًا في الحجوزات، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح "بيرس" أن قيود السفر المطولة إلى الولايات المتحدة أو أمريكا اللاتينية يمكن أن تصل إلى التوقعات الأساسية في هذا العام.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي خسائر حادة لقطاع النقل الجوي بأكثر من 84 مليار دولار خلال العام الجاري بفعل تأثيرات الوباء حيث توقفت حركة السفر عالمياً لمنع تفشي كورونا.

وقال: "كان هناك تراجع في الحجوزات في النصف الثاني من يونيو ، حيث تم اكتشاف حالات أكثر من إصابات كورونا، وهذا يجعلنا حذرين إلى حد ما بشأن التوقعات في الأشهر القليلة المقبلة".

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