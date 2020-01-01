الصحة السورية ترصد إصابات جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:01 م
وكالات
أعلنت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 293 حالة.
وأشارت الصحة السورية إلى شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 110، مقابل 9 حالات وفاة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,685 مليون إصابة، بينهم أكثر من 516 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,850 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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