الصحة السورية ترصد إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السورية، الأربعاء، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 293 حالة.





وأشارت الصحة السورية إلى شفاء 5 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 110، مقابل 9 حالات وفاة.



