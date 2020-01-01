ديانا حداد تطالب بإعدام "هؤلاء المجرمين"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:11 م
بوابة الفجر
لمياء علي
طالبت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​، الحكومة اللبنانية بإعدام الأشخاص المجرمين الذين قاموا بالاعتداء على الطفل السوري بطريقة وحشية وتصويره، وأطلقت ديانا صرخة من خلال تغريدة لها على صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ديانا حداد في تعليقها: "نطالب الحكومة بإعدام المجرمين اللي قاموا بتعذيب الطفل السوري والاعتداء عليه وتعذيبه بطريقة وحشية وتصويره، أين جمعيات حقوق الطفل وحقوق الانسان؟"

وتابعت ديانا حداد مطالبة زملائها الفنانين الإنضمام اليها بالقول : "بناشد كل الفنانين اخواني بضم صوتهم لصوت الحق والمطالبة بحق الطفل المغتصب .. حسبي الله ونعم الوكيل.

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