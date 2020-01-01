التعليم توضح مميزات التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (فيديو)



ويتكون المنهج الدراسي المطبق بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع "إيجيبت جولد".



ويحصل الطلاب على الرعاية الصحية والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع "إيجيبت جولد"، ومكافأة مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين منهم بشركات ومصانع "إيجيبت جولد".



الأوراق المطلوبة للتقديم:



- صورة شهادة ميلاد حديثة 2020.



- صورة بطاقة ولي الأمر (الأب والأم).



- بيان نجاح موجه لمدرسة ايجيبت جولد.



- عدد 6 صور شخصية.



- تقرير طبي من التأمين الصحي.







ويتكون المنهج الدراسي المطبق بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع "إيجيبت جولد".ويحصل الطلاب على الرعاية الصحية والتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع "إيجيبت جولد"، ومكافأة مالية أثناء فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين منهم بشركات ومصانع "إيجيبت جولد".- صورة شهادة ميلاد حديثة 2020.- صورة بطاقة ولي الأمر (الأب والأم).- بيان نجاح موجه لمدرسة ايجيبت جولد.- عدد 6 صور شخصية.- تقرير طبي من التأمين الصحي.

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بـ 11 مدرسة التكنولوجيا التطبيقية حتى 16 يوليو.وتابع "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية تقبل طلاب الإعدادية بدرجة تتراوح من 240 حتى 280 مع إجراء امتحان قبول حول مهارات التفكير وتقديم الطالب لنفسه باللغة العربية والإنجليزية»، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين عدد من الشركات والمنظمات والمدارس التكنولوجية.وأضاف نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن مناهج المدارس التكنولوجية تكسب الطالب مهارات خلال 3 سنوات، مع منح الطالب مكافأة خلال الدراسة، مشيرا إلى أن خريجي المدرسة لديهم فرصة عمل بالشركة الراعية لها، أو التقديم بالجامعات.ولفت إلى أن هناك عدة تخصصات بالمدارس التكنولوجية من بينها صناعية وزراعية، مشيرا إلى أن المدرسة تقبل 144 طالبا سنويا حيث لا يتعدى عدد الطلاب بالفصل 24 طالبًا.وفي وقت سابق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم لأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات "نظام 3 سنوات" وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية.وتعد المدرسة فريدة من نوعها في مصر والشرق الأوسط، ودخلت الخدمة خلال العام الدراسي 2019-2020 بالتعاون بين الوزارة وشركة "إيجيبت جولد" الرائدة في مجال الذهب والألماس ومختلف أنواع المجوهرات.وتهدف مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي في مجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل: البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي.