تفاصيل صرف 400 جنيه مساعدة لـ 4 آلاف أسرة.. وتوزيع 6270 فيزا تكافل وكرامة بالدقهلية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن قيام مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم باستلام 6270 فيزا كارت تكافل وكرامة(ربط جديد) لتوزيعها على المواطنين المستحقين من أبناء محافظة الدقهلية.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن تم اعتماد صرف 400 جنيه ل3908 اسرة بمحافظة الدقهلية لمدة ثلاثة اشهر لكل اسرة ممن لم تنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة وسيبدأ صرفها ابتداء من الأحد المقبل.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث والظروف الاستثنائية.

ومن جانبه أكد الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ان عدد المسجلين لصرف مساعدة ال400 جنيه يبلغ 3908 أسرة من الطلبات التي لم تنطبق عليهم شروط صرف تكامل وكرامة.

وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنفيذ 38 مشروعًا خدميًا في قطاع الصحة، بتكلفة 386 مليون جنيه علي مدار ٦ سنوات اي خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي شئون اليلاد

واوضح محافظ الدقهلية انه تم إنشاء 6 مشاريع بتكلفة 217 مليون جنيه، شملت مستشفى المطرية بتكلفة 60 مليون جنيه، ومستشفى بني عبيد بتكلفة 50 مليون جنيه، ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجلدية بالمنصورة بتكلفة مليوني جنيه، ومستشفى أجا التخصصي بتكلفة 20 مليون جنيه، ومبنى الكبد بدماص المركزي بتكلفة 50 مليون جنيه، ومبنى الكلى بمنية النصر بتكلفة 35 مليون جنيه.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن من بين الوحدات الصحية بمحافظة الدقهلية، التي تم تطويرها 17 وحدة بتكلفة 38 مليون جنيه، وهم وحدة الزهيري ببني عبيد بتكلفة مليون جنيه، وميت تمامة بمنية النصر بتكلفة مليون جنيه، ومنية سمنود بتكلفة مليون جنيه، وصهرجت الكبرى بتكلفة مليون جنيه، وأبو داوود العنب بتكلفة مليون جنيه، والسلامية بمركز أجا بتكلفة 2 مليون جنيه.


وتم تطوير وحدة طب الأسرة بقولنجيل المنصورة بتكلفة 3 ملايين جنيه، ونوسا البحر بأجا بتكلفة مليون جنيه، وديسط بطلخا بتكلفة مليون جنيه، والعنانية بالسنبلاوين بتكلفة مليون جنيه، وكوم النور بميت غمر بتكلفة 8 ملايين جنيه، وشها بتكلفة 4 ملايين جنيه، وسلامون القماش بمركز المنصورة بتكلفة 2 مليون جنيه، والشوامي بتكلفة 2 مليون جنيه، والمعصرة ببلقاس بتكلفة 3 ملايين جنيه، وطناح بتكلفة 3 ملايين جنيه.

كما تم تطوير 15 مستشفى بتكلفة 131 مليون جنيه، وهم رمد المنصورة بتكلفة مليون جنيه، وبلقاس بتكلفة 15 مليون جنيه، وشربين بتكلفة 2 مليون جنيه، والجمالية بتكلفة مليون جنيه، وميت سلسيل بتكلفة 2 مليون جنيه، وجمصة بتكلفة 3 ملايين، والسنبلاوين بتكلفة 2 مليون، ومنية النصر بتكلفة 2 مليون.

وتم تطوير مستشفي دكرنس بتكلفة 5 ملايين، وتمي الأمديد بتكلفة 2 مليون، وميت غمر المركزي بتكلفة 4 ملايين، ودماص المركزي بتكلفة 9 ملايين، ومستشفى الكلى والمسالك بميت غمر بتكلفة 33 مليون جنيه، ومستشفى المنزلة المركزي بتكلفة 23 مليون جنيه، والمنصورة العام الجديد بتكلفة 30 مليون جنيه.

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