"سعرها 8.5 جنيه وتغسل 50 مرة".. تفاصيل جديدة حول كمامة التموين (فيديو)



وتابع أن خامة الكمامة مطابقة لمواصفات قياسية وتم مراجعة وزارة الصحة فيها، بالإضافة إلى أنها معالجة للتصدي للبكتيريا والفيروسات، ولا تسبب الحساسية، حيث يتم غسله في درجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية، ويتم وضعها في الشمس لحين أن تجف.



وواصل حديثه، أن وزارة التموين ستوزع الكمامات تباعًا لجميع منافذ توزيع الخدمة على المواطنين، ويخصم 8 جنيه من الدعم بينما يدفع المواطن نصف جنيه نقدًا على الكمامة الواحدة، مشيرًا إلى أن كل المنافذ ستتوفر فيها الكمامات بنسبة 95 % مع انتهاء الكمامة.



كنت قد أدرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء كمامات القماش على النظام الإليكتروني لمنظومة صرف السلع التموينية المدعمة، وجارى توريد الكمامات من الشركات المنتجة لمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة، حيث من المقرر بدء توزيع الكمامات للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بمنافذ التوزيع، ومن خلال بقالين التموين اعتبارا من يوم السبت أو الأحد المقبل، بمتوسط عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموين وبسعر 8.5 جنيه للكمامة.



وستقوم وزارة التموين من خلال شركتي الجملة التابعتين للوزارة، بصرف الكمامات لمنافذ التوزيع وبقالين التموين بمجرد توريدها من الشركات المنتجة، وأيضا بعد قيام بقالي التموين بصرف أول استعاضة من السلع للمواطنين وعند حصولهم على الاستعاضة الثانية سيحصلون على الكمامات لتوزيعها على المواطنين. وتابع أن خامة الكمامة مطابقة لمواصفات قياسية وتم مراجعة وزارة الصحة فيها، بالإضافة إلى أنها معالجة للتصدي للبكتيريا والفيروسات، ولا تسبب الحساسية، حيث يتم غسله في درجة حرارة تزيد عن 60 درجة مئوية، ويتم وضعها في الشمس لحين أن تجف.وواصل حديثه، أن وزارة التموين ستوزع الكمامات تباعًا لجميع منافذ توزيع الخدمة على المواطنين، ويخصم 8 جنيه من الدعم بينما يدفع المواطن نصف جنيه نقدًا على الكمامة الواحدة، مشيرًا إلى أن كل المنافذ ستتوفر فيها الكمامات بنسبة 95 % مع انتهاء الكمامة.كنت قد أدرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء كمامات القماش على النظام الإليكتروني لمنظومة صرف السلع التموينية المدعمة، وجارى توريد الكمامات من الشركات المنتجة لمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة، حيث من المقرر بدء توزيع الكمامات للمواطنين من أصحاب بطاقات التموين بمنافذ التوزيع، ومن خلال بقالين التموين اعتبارا من يوم السبت أو الأحد المقبل، بمتوسط عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموين وبسعر 8.5 جنيه للكمامة.وستقوم وزارة التموين من خلال شركتي الجملة التابعتين للوزارة، بصرف الكمامات لمنافذ التوزيع وبقالين التموين بمجرد توريدها من الشركات المنتجة، وأيضا بعد قيام بقالي التموين بصرف أول استعاضة من السلع للمواطنين وعند حصولهم على الاستعاضة الثانية سيحصلون على الكمامات لتوزيعها على المواطنين.

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، تفاصيل الكمامة التي طرحتها الوزارة على بطاقة التموين، والتي بلغ سعرها 8 جنيهات ونصف الجنيه الواحد.وقال "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إنه بداية من اليوم أصبحت الكمامات على منظومة الصرف الخاصة بوزارة التموين، مطالبًا المستهلكين بضرورة التأكد حالة الحصول على بطاقة التموين للتأكد من أنها التي طرحتها البطاقة، حيث رصدت الوزارة بعض البائعين لكمامات مجهولة المصدر وذلك بتكثيف الحملات الرقابية للكشف ورصدها.وأضاف أن الكمامة الخاصة بوزارة التموين، سعرها 8 جنيهات ونصف، ويحق لكل بطاقة عدد 2 كمامة بحد أقصى، بينما يتواجد داخل الكمامة إرشادات لاستخدامها، ويمكن غسلها حوالي 50 مرة بواقع استخدامها لمدة 50 يومًا.