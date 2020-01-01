إنفراد.. الموجي الصغير يكشف عن تقديم عمل درامي لسيرة والده

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تحل اليوم ذكرى وفاة واحدًا من أشهر الموسيقيين فى مصر والوطن العربى، أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربيين، هو الموسيقار الكبير محمد الموجي.



وتواصل "الفجر الفني" مع الموجي الصغير، ليكشف لنا عن مفاجأة للمرة الأولى عن تقديم عمل درامي لوالده.



وقال: "نسير في تقديم عمل درامي عن الموسيقار محمد الموجي، ونجمع التفاصيل عنه من ألحان، وغيره".



وتابع: " القصة تُكتب حاليًا، ويقوم بكتابتها محمد مكاوي، رئيس تحرير مجلة الكواكب، وسبق عرضها من قبل في حلقات بالمجلة، وتُجمع هذه الحلقات لوضعها في كتاب".



وعن أقرب الممثلين لتقديم الدور قال: "محمد رمضان، هو أول من حضر في أذهاننا لكونه ممثل قدير، ويشبه محمد الموجي، قليلًا في بداية حياته، ومازلنا ي مرحلة الكتابة، ثم نتطرق بعدها لمن سيقوم بتقديم الشخصية".



أما عن رأيه في تقديم السير الذانية للنجوم علق قائلًا: "أتمنى أن تكون بحبكة درامية، وصدق، والشخصيات تكون بشرية وليست ملائكية مثل ما يفعلوا بهم بظهورهم بلا أخطاء".



وأشار أن هذه كانت وصية الوالد ورغبته إذا قمنا بتقديم سيرة ذاتية عنه تكون صادقة وحقيقية مثل ما حدثت في الواقع، وليست ملائكية".