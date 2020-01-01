إنفراد.. الموجي الصغير يكشف عن تقديم عمل درامي لسيرة والده

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:28 م
الموجي
الموجي
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى وفاة واحدًا من أشهر الموسيقيين فى مصر والوطن العربى، أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربيين، هو الموسيقار الكبير محمد الموجي.

وتواصل "الفجر الفني" مع الموجي الصغير، ليكشف لنا عن مفاجأة للمرة الأولى عن تقديم عمل درامي لوالده.

وقال: "نسير في تقديم عمل درامي عن الموسيقار محمد الموجي، ونجمع التفاصيل عنه من ألحان، وغيره".

وتابع: " القصة تُكتب حاليًا، ويقوم بكتابتها محمد مكاوي، رئيس تحرير مجلة الكواكب، وسبق عرضها من قبل في حلقات بالمجلة، وتُجمع هذه الحلقات لوضعها في كتاب".

وعن أقرب الممثلين لتقديم الدور قال: "محمد رمضان، هو أول من حضر في أذهاننا لكونه ممثل قدير، ويشبه محمد الموجي، قليلًا في بداية حياته، ومازلنا ي مرحلة الكتابة، ثم نتطرق بعدها لمن سيقوم بتقديم الشخصية".

أما عن رأيه في تقديم السير الذانية للنجوم علق قائلًا: "أتمنى أن تكون بحبكة درامية، وصدق، والشخصيات تكون بشرية وليست ملائكية مثل ما يفعلوا بهم بظهورهم بلا أخطاء".

وأشار أن هذه كانت وصية الوالد ورغبته إذا قمنا بتقديم سيرة ذاتية عنه تكون صادقة وحقيقية مثل ما حدثت في الواقع، وليست ملائكية".

أخبار تهمك

الأهلي يفقد نجم الفريق 4 أشهر للإصابة

منذ ساعة الا ربع

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 4 ساعات

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إعلان أمريكا شراء 90% من مخزون ريمديسيفير.. "إيفا فارما" تفجر مفاجأة بشأن التصدير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 6 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 22 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

الزمالك يقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

06:24 م

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

04:11 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن