إجراءات احترازية ووقائية.. تفاصيل خطة الدولة لإعادة السياحة والطيران

أصدر مجلس الوزراء، قرارا بعودة السياحة وحركة الطيران في شهر يوليو في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها محافظة البحر الأحمر بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، استقبلت مصر اليوم أولي رحلات السياحية لمدنية الغردقة وسط اجراءات وقائية مشدظة



14 رحلة دولية

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تسيير رحلاتها الدولية من مطار القاهرة لنقل 2000 راكب على 14 رحلة دولية، كما تستعد الفنادق ومحافظة البحر الأحمر لاستقبال السائحين بعد وصول أول رحلة طيران خارجية من أوكرانيا والتي تحمل 175 أوكرانى، حيث طبقت السلطات الاجراءات الاحترازية بعد الوصول لأرض مطار الغردقة الدولي.





استعدت محافظة الأقصر لعودة السياحة، للمواقع الأثرية وسط إجراءات مشددة بعد قرار وزارة السياحة والآثار بفتح عدد من المواقع الأثرية أمام الزائرين، كما استعدت شركات السياحة للموسم الاستثنائى بعد تطبيق الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا، وتطبق الفنادق نسب الإشغال 25 % بعد انقطاع لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا





البحر الأحمر

تابع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مراحل تسكين رحلة السياحة الخارجية التي جاءت صباح اليوم الأربعاء، إلي مطار الغردقة الدولي من أوكرانيا، وعلى متنها 173 راكب بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية





أجرى حنفي عدد من اللقاءات مع السائحين بعد وصولهم حيث أشاد السياح بدقة الإجراءات الوقائية في مطار الغردقة الدولي، وخلال نقلهم عبر أتوبيسات سياحية، كما أشادوا بالاجراءات الإحترازية، في فنادق الإقامة، وتوجهوا بالشكر للدولة المصرية





من جانبه، أكد أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن رحلة الطيران التى وصلت من أوكرانيا على متنها أطفال وعائلات، هي دليل على ثقة الدول فى مصر، وثقتهم فى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة المصرية فى المطارات المصرية والفنادق السياحية.





رحلات أخري

أضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أنه تفقد الإجراءات داخل الفنادق المختلفة، للتأكد من تطبيق الإجراءات، مضيفا أنه بعد إعلان مصر عن فتح الطيران الخارجى، وصلت أولى الرحلات لمصر وللغردقة.





وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الرحلات يصل خلال الفترة القادمة فى المدن السياحية ومنها الغردقة وشرم الشيخ، ووصلت رحلة فجر اليوم لمطار شرم الشيخ، قادمة من أوكرانيا، على متن طائرتين من العاصمة الأوكرانية كيف، فى أولى الرحلات إلى مصر، من المقرر أن تصل رحلة اخرى إلى الغردقة غدا من سويسرا.





وقد بلغ عدد الركاب فى الطائرة التى استقبلتها مدينة الغردقة 173 راكب، وطائرة مدينة شرم الشيخ 179 راكب، وقد قامت المكاتب وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بهذه المحافظات باستقبال هؤلاء الركاب بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.



