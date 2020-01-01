مورينيو يصدم جماهير توتنهام

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
وكالات
استبعد المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم الأربعاء، إقدام ناديه على إبرام صفقات لها تكلفة مادية كبيرة.

ورداً على سؤال بخصوص التأثير الذي قد ينجم عن عدم تأهل فريقه للنسخة المقبلة من دوري الأبطال، إذ يحتل فريقه المركز السابع بفارق 9 نقاط عن المركز الرابع "التأهل لدوري الأبطال من عدمه يشكل فارقاً اقتصادياً كبيراً، إنه أمر يسهل تفهمه وقبوله".

وتابع المدرب: "الأمر الجيد أننا لسنا في حاجة كبيرة، لسنا في حاجة للاعبين كثيرين".

وأضاف مورينيو: "لسنا في حاجة للاستثمار كثيراً، هذه هي خصائصنا كفريق، في وجود الكوفيد وفي عدم وجودها؛ في التأهل لدوري الأبطال أو عدم التأهل، هذه هي الطريقة التي نتعامل بها".

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