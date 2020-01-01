التراجع يخيم على البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم

خيم التراجع على البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرون تطورات علاج كورونا حيث أصدرت شركة "فايزر" نتائج إيجابية من تجربتها التي تمت مراقبتها عن كثب بشأن لقاح جديد.





واستفادت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات من تسارع النشاط الصناعي في الصين بأكثر من التوقعات خلال يونيو .





وكما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مبيعات التجزئة في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال مايو ، كما تحسن أداء النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.





في حين تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة لأول مرة منذ عام 2012.





وتأثرت الأسهم الألمانية في وقت سابق من اليوم بسبب مشاكل فنية على منصة تداول "إكسترا" ، التي تعمل بمؤشر "داكس"، مما تسبب في تأخر أحجام التداول لبقية القارة في بداية الجلسة لكن استؤنف التداول في حوالي الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.





وحققت الأسهم الأوروبية خلال الربع الثاني من العام الجاري أكبر مكاسب منذ الربع الأول عام 2015، بفعل إجراءات التحفيزات المالية لاحتواء تفشي كورونا، وبدء رفع قيود الإغلاق الوطني في بعض الدول.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 361.1 نقطة، في حين تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 6157.9 نقطة.





وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 12260.5 نقطة، في حين انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2 بالمائة عند 4926.9 نقطة.





وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الموحدة الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1.1251 دولار.