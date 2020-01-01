تعرف على تفاصيل عقد ساني مع بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن بايرن ميونخ الألماني تمكن من حسم صفقة التعاقد مع الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وأنه لم يتبقى سوى الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.





وأفادت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن ليروي ساني سيحصل على راتب إسبوعي يبلغ قدره 385 ألف جنيه إسترليني مع الفريق البافاري.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر سيتي كان قد قدم للنجم الألماني عرضًا بلغت قيمته 170 ألف جنيه إسترليني إسبوعياً فقط ولكن لم يوافق ساني على التجديد.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ساني سينتقل في الساعات المقبلة إلى بايرن ميونخ بعقد لمدة 5 سنوات في حين كلفت الصفقة خزائن بايرن ميونخ حوالي 50 مليون يورو.







