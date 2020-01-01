"المعلمي": المملكة ستتصدى لأي هجوم إيراني بكل الوسائل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:32 م
عبدالله بن يحيى المعلمي
عبدالله بن يحيى المعلمي
الفجر السعودي
أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، اليوم الأربعاء، تصدي المملكة لأي هجوم إيراني محتمل على أراضيها بكل الوسائل الممكنة والمشروعة.

وأضاف المعلمي، خلال لقاء صحفي، أنه يتوقع من مجلس الأمن تمديد فرض حظر السلاح المفروض على إيران.

وفيما يخص ملف إيران النووي، أوضح مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن عيوب الاتفاق النووي الإيراني في هذه المرحلة تفوق مزاياه.

وأمس الثلاثاء، أكدت السعودية، في رسالة إلى مجلس الأمن، أن إيران قوة للتدمير وزعزعة الاستقرار في المنطقة ، مشددة على تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء هذا الخطر.

وقالت السعودية، في رسالتها،: "نعمل بشكل وثيق مع شركائنا لإنهاء التهديد الإيراني، ونناشد المجتمع الدولي بعدم تجاهل خطرها".

وأشارت السعودية إلى أنها مارست أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران، معربة عن أمنيتها أن تحترم طهران القانون الدولي وسيادة الدول.

تأتي الرسالة السعودية في وقت شهدت فيه جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن إيران،الثلاثاء، ما يشبه الإجماع على ضرورة تمديد حظر السلاح المفروض عليها إلى أجل غير مسمى، على خلفية دعمها للإرهاب.

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