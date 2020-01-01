في عهد السيسي.. 6 أعوام من الإنشاء والتطوير لخطوط المترو

هل تتذكر لعبة الثعبان أو الدودة الشهيرة التي كان يفوز بها دائما من يكمل وضع المكعبات واحدة تلو الاخرى لاستكمال الشكل النهائي ومن ثم التأهل للمستوى الأعلى؟ ربما تشابهت هذه اللعبة مع ما تقوم به الدولة طوال الستة اعوام من تحقيق انجازات في مجال مترو الانفاق شملت أعمال تطوير وتحديث وكذلك انشاءات خطوط جديدة لمترو الانفاق تتضمن محطات عالمية ذات طراز معماري حضاري، وقطارات مكيفة بالإضافة لاصرار كامل على الفوز وتحديث ما هو قديم ومتهالك مثل الخط الاول للمترو.



فقد وقعت وزارة التعاون الدولي، يونيو الماضي، اتفاقاً مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق هذا التوقيع يأتي في اطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية وهم ( الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة باجمالي حزمة تمويلية بقيمة 605 مليون يورو (205ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الاعمارEBRD و 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي «EIB»، و50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنميةAFD) في مشروع إعادة تاهيل الخط الاول والذي تنفذه الهيئة القومية للانفاق باجمالي تكلفة 751 مليون يورو على ان تتحمل الموازنة العامة للدولة 146 مليون يورو.



فمشروع تطوير الخط الاول لمترو الانفاق، سيتم في المرحلة الأولى اعادة تأهيل البنية الاساسية للسكك الحديدية وأنظمة الاشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وأعمال السكة والاعمال الكهروميكانيكية، اما المرحلة الثانية من التطوير تشمل شراء الوحدات المتحركة بتكلفة تبلغ 650 مليون يورو، ويهدف لتجديد وتحديث خط مترو القاهرة بطول 44 كم تمتد من محطة المرج الجديدة في الشمال إلى محطة حلوان في الجنوب عبر قلب القاهرة وربطه بكل من الخطين الثانى والثالث لمترو الأنفاق كما يتضمن المشروع إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية، والحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط الأول للمترو أثناء أعمال التحديث.



بالطبع لم تتوقف الانجازات على تطوير الخط الاول فقط، فقد شهد نفس الشهر وصول أول قطار مترو أنفاق جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو وذلك بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليــون يــورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه وحيث يتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بامتيازات عديدة (فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة) بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر، ثم وضع القطار على قضبان السكك الحديدية لنقله الى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية لضمه لأسطول القطارات العاملة حالياً على الخط الثالث والبالغ عددهم 15 قطار.



القطار الجديد له مواصفات عديدة مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.



من المخطط وصول القطار الثاني في يوليو 2020 على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقا للجدول الزمني المحدد وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكب/يوم بعد إفتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة والذي ينتهى بمحطة عدلى منصور والتي تعد نموذج رائد للنقل متعدد الوسائط مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات بها على مساحة 15 فدان و سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولي بخط أتوبيس BRT بطول 3كم ( 2كم نفقي – 500 متر نفق مفتوح – 500 متر سطحى) وبتكلفة إجمالية 280 مليون دولار





وبشكل عام يمكن تحديد ابرز انجازات قطاع في مجال مترو الأنفــاق فيما يلي:





بلغت إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه .

ما تم تنفيذه خلال 6 سنوات:





- الانتهاء مـن تنفيذ عدد 4 محطات بالمرحلة الرابعة مـن الخط الثالث للمترو وافتتاحها للـركاب ( هارون – الألف مسكن – نادى الشمس ) في 15 يونيو 2019 و محطة هليوبوليس في 20 أكتوبر 2019 وجاري استكمال العمل في باقي المرحلة الرابعة عــدد 6 محـطات هي ( النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب - عدلي منصور ) والتي يبلغ إجمالي طولها 11,52 كيلومتر بإجمالي تكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليار جنيه .

-تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو ( العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17,7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو + 9527 مليون جنيه .



-بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار + 7 مليار جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29 % .



-بدء ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومتر ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.



-توريد عدد 20 قطار مكيف جديد للتشغيل على الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج ) بتكلفة 2,3 مليار جنيه .



-توريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه .



-الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو وعدد 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 406,3 مليون جنيه.



-التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطار مكيف للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليار جنيه ، ووصول أول قطار منها.



-التعاقد مع شركة هيونداي روتم الكورية على شراء عدد 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه.



-إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتي كوتسيكـــا وطره الاسمنت للخط الاول على مساحة حوالى 15 فدان لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطار) وبقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه.



-إزدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول ١٫٣٦ كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه.



-تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة اجمالية 105 مليون جنيه.



-تطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه.



إجراءات تحسين مستوي الخدمة





-الاهتمام بنظافة المحطات / عربات المترو وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.



