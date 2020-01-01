"ربنا يرحمه".. بدرية طلبة تدعو لعزت أبو عوف في ذكرى وفاته

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:56 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
مي مرسي
قامت الفنانة بدرية طلبة، بمشاركة صورة للفنان الراحل عزت أبو عوف، وذلك بالتزامن مع ذكرى وفاته، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ربنا يرحمه ويغفرله" وكتبت "طلبة" قائله: "وفاة الفنان الكبير والقدير الدكتور عزت أبو عوفمشوار فني محترم في التمثيل والموسيقى

وقام الجمهور بالتفاعل مع الصورة من خلال خاصية التعليقات ومن أبرزها "الله يرحمه"،"الله يرحمه ويغفرله"،"ربنا يرحمه يارب".

يذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في السباق الرمضاني، الماضي من خلال عدد من المسلسلات أبرزها مسلسل "البرنس" بجانب الفنان محمد رمضان وروجينا وأحمد زاهر.

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