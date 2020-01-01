"بحبك يا نادية" أحمد الفيشاوي يغازل زوجته

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:36 م
الفيشاوي
الفيشاوي
نادين نجدي



نشر الفنان احمد الفيشاوى، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" .


وكان في الصورة لم ينظر للكاميرا، ويظهر بها التاتوه الذي يضعه على جسده.

علق أحمد الفيشاوي على الصورة قائلاً "تفكير عميق .. تصوير زوجتى .... بحبك يا نادية".

حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:" النجم ابن النجم" ، وكتب معجب آخر:"ربنا يخليكوا لبعض" ، وقال آخر:"فنان وموهوب انا بحبه وبحب أشاهد أعماله ".


يذكر أن آخر عمل للفيشاوي كان فيلم فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.


يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.

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