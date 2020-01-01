وزير الرياضة يتفقد مركز شباب الجزيرة بعد عودة النشاط

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
نجوي مصطفي
تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  اليوم الأربعاء مركز شباب الجزيرة ، لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية والاجراءات الاحترازية، في الساعات الأولى من أول أيام إعادة إفتتاح المركز مع عودة النشاط من جديد.

واطمئن وزير الرياضة على جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من إدارة مركز شباب الجزيرة لمجابهة فيروس كورونا، وفق معايير وتعليمات وزارة الصحة، والدليل الاسترشادي الذي أعلنته الوزارة.

وتوجه وزير الرياضة إلى أماكن سداد تجديد العضوية ، لمتابعة التزامهم بمسافات التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق لمسئولي مركز شباب الجزيرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة ، والاستمرار الدوري في أعمال التعقيم والتطهير . 

وأكد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية من جانب الوزارة للاجراءات الاحترازية المطبقة بالأندية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، مع تقييم الوضع بشكل دوري حفاظاً على صحة وسلامة الأعضاء ومرتادي المنشآت الشبابية والرياضية. 

واستقل مركز شباب الجزيرة صباح اليوم الاربعاء، 1 يوليو،  أعضائه  فى أول يوم لعودة النشاط الرياضى داخل المنشآت الرياضية والشبابية بناء على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفقا للأكواد التى اعلنها الوزير فى المؤتمر الصحفى الخاص بعودة النشاط الرياضى تنفيذًا لقرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتضمنة التوجيه بعودة الأنشطة الرياضية وإعادة فتح المنشآت الرياضية والشبابية.

وأنهي مركز شباب الجزيرة، برئاسة الكابتن سمير عبد ربه المدير التنفيذي، استعداداته، لاستقبال الأعضاء مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة الأعضاء

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