أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

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شارك الفنان احمد سعد، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".





وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا " تفتكرو الأغنية اللى جاية تبقى فرايحي ولا حزين ؟ "، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:" حزين باين من الصورة" ، وقال معجب آخر:"فريحي"، وكتب آخر:" عمق".





ويذكر أن وجهت نقابة المهن الموسيقية الشكر إلى شركة مزيكا والقائمين عليها والمنتج الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية وأيضا قواعد النظام العام للدولة المصرية.



جاء ذلك بعد أن منعت الشركة إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد والتي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح النقابة كما أن الأخير ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا وهو الأمر الذي لا يتفق مع مواد القانون.