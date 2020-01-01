أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:11 م
احمد سعد
احمد سعد
نادين نجدي


شارك الفنان احمد سعد، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


وعلق أحمد سعد على الصورة قائلا " تفتكرو الأغنية اللى جاية تبقى فرايحي ولا حزين ؟ "، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:" حزين باين من الصورة" ، وقال معجب آخر:"فريحي"، وكتب آخر:" عمق".


ويذكر أن وجهت نقابة المهن الموسيقية الشكر إلى شركة مزيكا والقائمين عليها والمنتج الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية وأيضا قواعد النظام العام للدولة المصرية.

جاء ذلك بعد أن منعت الشركة إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد والتي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش لعدم حصولهما على تصريح النقابة كما أن الأخير ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا وهو الأمر الذي لا يتفق مع مواد القانون.

أخبار تهمك

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 6 ساعات

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد بقاء فايلر.. 4 نجوم خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

04:11 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن