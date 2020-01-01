آرسنال يحمي موهبة الفريق بعقد طويل المدى

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء توقيع عقد جديد طويل المدى مع لاعب خط الوسط بوكايو ساكا.





وخاض ساكا /18 عاما/ 37 مباراة لفريق أرسنال منذ أن سجل مشاركته الأولى مع الفريق في نوفمبر 2018 وقد صنع 11 هدفا خلال هذا الموسم.





وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال :"بوكايو لاعب شاب موهوب وذكي."



