تقارير.. نجم الزمالك الهارب يوقع للترجي التونسي 3 مواسم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:00 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية تونسية عن انضمام نجم الزمالك السابق، إلي نادي الترجي التونسي بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الحالية، لتدعيم صفوف فريق أبناء باب سويقة في الموسم الجديد.

وذكر موقع "foot 24" التونسي أن نادي الترجي نجح في التعاقد مع اللاعب حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الزمالك بشكل رسمي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي سودوفا الليتواني، وذلك لتدعيم صفوف بطل تونس في الموسم المقبل.

وأكد الموقع التونسي أن"النقاز" وقع على عقد مع النادي الترجي يمتد حتي يونيو 2023.

وأشار الموقع وفقًا لمصادر موثوقة أن الترجي حصل على خدمات حمدي النقاز لمدة 3 مواسم قادمة، مقابل مبلغ مالي ضخم.

وكشف الموقع التونسي أن نجم الزمالك السابق خاض أمس الثلاثاء اختبارا طبيا مع نادي الترجي التونسي تمهيدا لتوقيعه العقد في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الجدير بالذكر أن حمدي النقاز بدأ مشواره الكروي مع نادي النجم الساحلي التونسي، وانتقل لصفوف الزمالك عام 2018، قبل أن يفسخ عقده مع الفريق الأبيض بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وانتقل لنادي سودوفا الليتواني العام الحالي بعقد مدته 6 أشهر، قبل الإعلان عن انضمامه للترجي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمدي النقاز النقاز الزمالك الترجي

أخبار تهمك

الأهلي يحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 24 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 17 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 6 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 5 ساعات

بعد بقاء فايلر.. 4 نجوم خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك الهارب ينضم لهذا الفريق

رسمياً .. حمدي النقاز يلتحق بفريق ليتواني

5 معلومات لا تعرفها عن نادي سودوفا المنضم له حمدي النقاز

حقيقة انضمام حمدي النقاز لاعب الزمالك لنادي سودوفا بطل ليتوانيا

بعد انتقاله لبطل ليتوانيا.. تقارير تونسية تكشف عن المحطة القادمة لـ "حمدي النقاز"

النقاز يتسلم بطاقته الدولية للمشاركة مع سودوفا الليتواني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

04:11 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن