ننشر أسماء طلبة الأزهر المقبولين للسكن بالمدينة الجامعية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:58 م
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
أعلنت جامعة الأزهر عن أسماء الطلاب الذين يسكنون غدا الخميس في المدينة الجامعية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن إجراءات الجامعة الاحترازية شملت عمليات الرش والتطهير والتعقيم لكافة المباني، بجانب تنظيم عملية تسكين الطلاب والطالبات بحيث لا يتخطى عدد الطلاب والطالبات اثنين في كل غرفة حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء، لجنة معهد فتيات الإمام عبد الحليم محمود، ولجنة معهد اللواء يحيى علي، ومقرها معهد الإمام عبد الحليم محمود للبنين، في رابع أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، حيث أدى الطلاب امتحان مادة الحديث، بينما أدى طلاب معهد العلوم الإسلامية مادة القرآن الكريم. 

في بداية الجولة نقل وكيل الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لهم وطالبهم بضرورة الاجتهاد والتركيز، مؤكدًا أن الأزهر قد بذل كل الجهود للتخفيف عن الطلاب ومراعاة الظروف الاستثنائية لامتحانات هذا العام، كما اطمئن من الطلاب على المواد السابقة التي قاموا بأداء الامتحان فيها، وطمأن فضيلته الطلاب على النتائج الأولية للتصحيح وأنها جاءت مبشرة.

وتابع سير إجراءات الامتحانات بالمعهد بدءًا من استقبال الطلاب وفحص حرارتهم قبل دخولهم اللجان، وفتح مظاريف أسئلة الامتحانات وتسليمها في الموعد المحدد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

وشدد وكيل الأزهر على أهمية التأكد من صلاحية أجهزة قياس درجات الحرارة المستخدمة في اللجان، وأجهزة كشف المعادن للتأكد من صلاحيتها وضرورة إصلاح الأجهزة غير الصالحة أو استبدالها فورًا، مع الاطمئنان على توافر الكمامات ومواد التعقيم وغيرها من المستلزمات الوقائية للجميع، كما زار فضيلته غرفة الرعاية الصحية للتأكد من التجهيزات اللازمة، استعدادًا لأي حالة طارئة في كافة اللجان.

وحرص وكيل الأزهر على حث الطلاب على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على أنفسهم وعلى أسرهم، منبها أن سبل الوقاية من تعاليم ديننا الحنيف، وتفقد فضيلة وكيل الأزهر مع رجال الأمن سبل تأمين اللجان والعمل على وصول الطلاب إلى لجانهم بسهولة ويسر، مشيدًا بأهمية دور الأجهزة الأمنية في إتمام الامتحانات بسهولة ويسر.

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