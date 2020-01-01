حقيقة إصابة ضياء عبد الخالق بفيرس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:08 م
ضياء عبدالخالق
ضياء عبدالخالق
نادين نجدي



كتب الفنان ضياء عبد الخالق تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " وكان في التعليق يكشف حقيقة اصابته بفيروس كورونا .

وقال ضياء : "لكل حبايبى وأصدقائى وجمهورى اللى قلقوا عليّ ولكل اللى سألوا عنى بالتليفون أو برسالة احب اطمنكوا انا بخير و الحمد لله نتيجة المسحة سلبيه و التشخيص نزله معويه حادة".


وأستكمل ضياء حديثه قائلا : "أشكركم على كم الحب اللي غمرتوني به وأسف لو كنت عملتلكم قلق وإنى ما قدرتش أرد على كل الناس".


وكان اخر اعمال ضياء عبد الخالق مسلسل الاختيار والذى ظهر فيه بشخصية امير جماعة بيت المقدس الارهابية والذى اطلق عليه لقب امير الدم.   


وكما شارك ضياء فى مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال واحمد صلاح حسنى وتاليف هانى سرحان واخراج حسين المنباوى. 







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