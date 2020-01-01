شقيقة محمد رمضان تثير الجدل حول حملها

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:59 م
شقيقة محمد رمضان
شقيقة محمد رمضان
نادين نجدي


نشرت إيمان رمضان، شقيقة النجم محمد رمضان، صورة جديدة تجمعها بزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت في الصورة تقف بجانب زوجها، وترتدي فستان أبيض قصيراً، وتحمل طفلاً، وعلقت إيمان رمضان على الصورة قائلة: "يااااااارب بنوتة بقااااا والنبي تملا حياتنا اللهم آمين ...وتكون شبهي".


حازت الصورة على الكثير من الاعجابات، وأثارت الكثير من الجدل حول حقيقة حملها، وعلق الجمهور قائلاً:"ربنا يرزقكم الذرية الصالحة يارب" ، وكتب معجب اخر:"قمرات" ، وقال آخر:"هذاي بنتك اللي بحضنك".

وعقد حفل زفاف شقيقة الفنان محمد رمضان الكبرى إيمان في إحدى الفيلات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

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