لأول مرة.. أحمد كرارة يغازل جمهوره مع ابنته

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:46 م
احمد كرارة
احمد كرارة
نادين نجدي
شارك الفنان احمد كرارة جمهوره، بنشر صورة جديدة له مع ابنته و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



و علق احمد كرارة علي الصورة قائلا : " تولين احمد كراره " ، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"ربنا يحفظكوا قمرات" ، وكتب معجب آخر:" بسم الله ما شاء الله".

وانضم الفنان أحمد كرارة، إلى أسرة مسلسل "حكايات بنات"، في جزئيه الرابع والخامس، والذى انطلق تصويره مؤخرًا".


ويتولى المخرج مصطفى أبو سيف، مهمة إخراج الجزئين الرابع والخامس، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصويرهما خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة هند عبد الحليم، وميرنا نور الدين، وأسماء جلال، وهاجر أحمد، وهو من تأليف نهال سماحة، وماريان مجدي، ومحمد عبد العزيز، وأحمد بدر كرام، بينما يشرف على الكتابة أحمد شوقي.

حققت أجزاء مسلسل "حكايات بنات" السابقة نجاحا كبيرا، مما يلقى المسؤولية على عاتق الأبطال الجدد لتقديم جزئين أكثر نجاحًا.

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