قطر.. دليل جديد على حرق جثث المتوفيين بكورونا من الوافدين

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
وكالات

تزداد الأجواء اشتعالاً داخل إمارة قطر بسبب الاتهامات، التي وُجهت إلى السلطات في الفترة الأخيرة بشأن حرق جثث المتوفين من الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد الميبب لمرض "كوفيد - 19".

وكان قطريون ومقيمون أجانب في البلد الخليجي، قد كشفوا في أبريل الماضي، عن  روائح حريق مجهولة المصدر تزكم أنوفهم، وأثارت القلق بعدما انتشرت أنباء عن كونها ناتجة عن حرق جثث متوفين بفيروس كورونا، بينما تلتزم السلطات الرسمية الصمت حيال الموضوع.

وبالتزامن وجود تبريرات وقتها أن تلك الروائح ناتجة عن تغيرات مناخية، إنتشرت روايات أخرى تقول إن الرائحة القوية التي تصل لمنازل السكان في قطر، ناتجة عن حرق عشرات الجثث لوافدين أجانب توفوا بالفيروس المستجد المنتشر في قطر، وترددت أرقام عن حرق جثث 100 وافد، دون أن يصدر نفي رسمي أيضاً لتلك الروايات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا قطر فيروس كورونا فيروس الوافدين

أخبار تهمك

الأهلي يحدد السعر النهائي لشراء رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 16 ساعة

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعرض نجم الفريق ومبلغ مالي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

بعد بقاء فايلر.. 4 نجوم خارج الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 23 ساعة

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة حول غياب نجم الأهلي 4 أشهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل- إجراء جديد من الأهلي ضد رئيس الزمالك بشأن أزمة نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ حوالي 6 ساعات

إلغاء حكم إعدام الراهب فلتاؤس المتهم بقتل أسقف دير أبو مقار

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

7 وسائل فعالة تخلصك من روائح الطعام بالمنزل خلال الصيف.. تعرفي عليها

كيفية التخلص من روائح المطبخ الكريهة؟

إيران: رائحة كريهة مجهولة المصدر تثير مخاوف السكان

حرق جثث ضحايا فيروس "كورونا" في الصين

"محرقة" و"طحن العظام".. كيف تتخلص الصين من جثث ضحايا كورونا (فيديو)

اليوم.. الصين لم تسجل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

02:44 م

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

12:15 م

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

ضربة قاضية للأهلي والزمالك في صفقة الموسم

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن