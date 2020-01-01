قطر.. دليل جديد على حرق جثث المتوفيين بكورونا من الوافدين





تزداد الأجواء اشتعالاً داخل إمارة قطر بسبب الاتهامات، التي وُجهت إلى السلطات في الفترة الأخيرة بشأن حرق جثث المتوفين من الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد الميبب لمرض "كوفيد - 19".





وكان قطريون ومقيمون أجانب في البلد الخليجي، قد كشفوا في أبريل الماضي، عن روائح حريق مجهولة المصدر تزكم أنوفهم، وأثارت القلق بعدما انتشرت أنباء عن كونها ناتجة عن حرق جثث متوفين بفيروس كورونا، بينما تلتزم السلطات الرسمية الصمت حيال الموضوع.



