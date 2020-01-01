الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
فتح نادي الزمالك أبوابه لاستقبال أعضاء النادي وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الأندية بداية من أول يوليو.

وقام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بتكليف شريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي بمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإجراءات استقبال الأعضاء.

وقام النادي بتوفير بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة كما تم التأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي بين الأعضاء داخل النادي.

ومن جانبهم أشاد أعضاء النادي بالإجراءات الاحترازية واستعدادات النادي لاستقبالهم موجهين الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور.
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل
الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل

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كورونا فتح الاندية عودة النشاط الرياضي الزمالك

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