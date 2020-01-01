الزمالك يستقبل أعضاءه بعد غياب طويل

فتح نادي الزمالك أبوابه لاستقبال أعضاء النادي وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بفتح الأندية بداية من أول يوليو.





وقام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي بتكليف شريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي بمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وإجراءات استقبال الأعضاء.





وقام النادي بتوفير بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة كما تم التأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي بين الأعضاء داخل النادي.



